Кметът на Киев Виталий Кличко: Украйна с остър недостиг на войници, хиляди мъже бягат

Украйна се сблъсква с влошаващ се недостиг на войници, тъй като рекорден брой мъже бягат в Европа, предупреди кметът на Киев Виталий Кличко в интервю.

„Имаме огромни проблеми с войниците – с човешките ресурси“, каза Кличко пред Axel Springer Global Reporters Network, част от която е POLITICO, като признава влиянието, което почти четири години война оказват върху способността на Украйна да попълва редиците си.

Той каза, че

руските войски напредват безпощадно,

описвайки техните нападения като „като компютърна игра – те просто продължават да идват, без да се интересуват от падналите войници“.

Според настоящите правила украинците могат да бъдат мобилизирани от 25-годишна възраст. Кличко предложи това да се промени. „В миналото в армията служеха 18-годишни – но това са деца“, каза той. „Сега в Украйна могат да бъдат мобилизирани само от 25-годишна възраст. Може да се намали с една или две години – до 23 или 22“.

Тези думи отразяват нарастващо безпокойство относно нарастващия излаз на млади мъже от страната. Правителствен указ от август, който позволява на мъже на възраст между 18 и 22 години да напускат страната, съвпадна с рязко увеличение на украинците, търсещи закрила в страните от ЕС.

Последните данни показват, че страните от ЕС са предоставили над 79 000 нови решения за временна закрила на украинци през септември,

най-високото месечно число за последните две години, като големи увеличения са регистрирани в Германия и Полша.

Кличко каза, че дисбалансът между човешките ресурси на Украйна и огромните числени сили на Русия става все по-сериозен. „Те (руските войски) имат заповед и напредват“, каза той. „Успешно защитаваме страната си почти четири години, но е трудно. Смелостта да се бориш все още е там, това е много важно“.

С милиони украинци вече в чужбина, кметът на Киев каза, че бъдещето на страната зависи от обръщане на този излаз веднага щом се върне мирът. „Щяхме да се радваме, ако половината от младите хора се върнат“, каза той. „Но за това ни трябва мир, работа и добро качество на живот. След войната ни очакват огромни предизвикателства“.vesti.bg