Кметът на Ковачевци В. Станимиров се обяви против незаконното застрояване край язовир „Пчелина“

Образувани са 18 преписки за премахване на каравани и постройки, които нарушават Общия устройствен план на общината, сезирана е Басейнова дирекция

Бреговата ивица на язовир „Пчелина“ е застроена с незаконни постройки, обяви на пресконференция кметът на община Ковачевци Васил Станимиров. Водоемът е построен на мястото на с. Пчелинци и в него се влива река Струма. Той не е питеен, а е за напояване и промишлени нужди. Край него има законни постройки, но през последните години никнат буквално селища, като се заобикаля законът.

Според Станимиров от Областна служба „Земеделие“ се издават разрешения за изграждане на селскостопански постройки. Вместо това се правят всякакви сгради, обзаведени не за земеделски нужди, и прибиране на реколта, докарват се превозни средства втора употреба, на които се правят навеси. Има селище с 4 кошера, в част от които няма нищо. „Всичкото това нарушава Общия устройствен план на общината“, твърди Станимиров.

В. Станимиров /сн. 1/ показва незаконните постройки край яз. „Пчелина /сн. 2,3,4/

От общината са предприети мерки срещу незаконното строителство. „Образувани са 18 преписки за премахване на каравани и постройки. Контролът ще продължи и вече са набелязани поне още толкова обекти. Някои от заповедите за премахване се обжалват от собствениците и са в съдебна фаза“, каза кметът Станимиров.

За проблема от ковачевската администрация е изпратено писмо до министъра на земеделието Георги Тахов. Сезирана е и Басейнова дирекция заради понтони в акваторията на язовира. За да не се допуска незаконно строителство и нерегламентирани сметища, водоема вече се следи с дрон от 4-о поколение и е с изкуствен интелект. Общината предвижда да закупи високопроходим автомобил, специално оборудван за наблюдение на крайбрежието от нарушители. Дронът ще се използва и за наблюдение на горските масиви за евентуални пожари.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА