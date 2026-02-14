Кметът на Кочериново даде старт на лозарската година в долината на Струма

-+Кметът на Кочериново Станислав Горов даде символичен старт на новата лозарска година, след като заряза лозята край града в рамките на традиционния празник на винарите и лозарите. Събитието събра производители, гости и жители на района и премина в дух на общност и надежда за плодороден сезон.



Тържествата започнаха с церемониално зарязване в лозовите масиви на винарна „Монтевино“, където честта да направи първия отрез се падна именно на кмета. „Лозарството тук не е просто поминък, то е традиция и отговорност към поколенията. Наш дълг е да съхраним това наследство и да го развиваме с модерна визия и качество. Пожелавам на всички здрава година, богата реколта и вина, които да носят името на Кочериново с гордост“, заяви Станислав Горов.

По думите му местната власт ще продължи да подкрепя инициативи, свързани със земеделието и малкия бизнес. „Когато има партньорство между общината и производителите, резултатите идват естествено. Имаме потенциал да се утвърдим като силен винен район, който привлича гости и създава добавена стойност за местната икономика“, допълни той.

На събитието присъства и д-р инж. Елена Шашкова – директор на Дирекция АСО към ДФЗ, която връчи поздравителни адреси на Община Кочериново и организаторите на събитието. „Този ден носи особена символика. Той ни напомня за силата на любовта, която ни свързва, и за виното като неин естествен спътник през вековете. Пожелавам на всички участници и гости здраве, благоденствие и вдъхновение“, посочва д-р Шашкова.

Празничната програма включваше фермерски пазар на открито, дегустации на вина от местни производители, барбекю и джаз музика на живо, които превърнаха инициативата в истински празник за сетивата.

В рамките на деня кметът се включи и в празненствата за Трифон Зарезан в селата Бараково и Пороминово, където също отправи пожелания за успешна и плодородна година.