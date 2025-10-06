Кметът на Кочериново Ст. Горов: Сметнах, че при 28 лв. т.г., през 2026 г. таксата смет на семейството ми ще е 1200 лв.

В общината силно притеснени как ще направят преброяването на потребителите и как ще натаманят план-сметката при неяснотите на очакваните догодина увеличения

Такса смет в Кочериново ще се увеличи неимоверно, а общината е изправена пред изключително трудния проблем да установи колко са ползвателите на имоти, които живеят тук и генерират смет.

Това стана ясно на извънредната сесия на ОбС в петък вечерта, която прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново. С наредбата се одобрява само новият метод на изчисление на таксата – на база ползватели на даден имот, но не и конкретни суми, защото към момента план-сметката не е готова. Според споделените изчисления от страна на съветниците и администрацията обаче таксата следващата година ще бъде убийствено висока.

Ст. Горов Р. Калайджийски К. Везенков



Например кметът Станислав Горов, който към момента плаща за цялото си семейство годишна такса от 28 лв., е пресметнал, че догодина ще трябва да плаща 1200 лв. Съветникът Калин Везенков сметна грубо, че, ако в момента един жител на с. Фролош плаща 10 лв. такса смет, догодина тя ще е над 200 лв. Председателят на съвета Райчо Калайджийски пък обяви, че очаква неговата сметка през 2026 г. да е около 240 лв.

К. Везенков призна, че единственият приложим вариант в Кочериново, както и в другите 4 общини в регионалното сдружение – Благоевград, Бобошево, Рила и Дупница, е таксата да се определя на база ползватели на имоти, защото при другите два предложени от държавата варианта се рискува общината да се превърне в сметище.

„Миналия път помолих прогнозно общинската администрация да ни каже каква ще е догодина таксата за жителите на общината. Шумантов /б.р. главният финансист Костадин Шумантов/ и други обясниха, че това принципно не може да се направи. Наредбата обаче е от 4 април 2024 г. Убеден съм, че можеше нещо прогнозно да се каже. Трябваше по-рано да има някакви предвидими цифри. За това време общината досега можеше да определи служебно собствениците и ползвателите, можеше да преброи ресторантите, магазините, не можеше предприятията, защото там таксата е в зависимост от работниците на година, но и ние нямаме кой знае колко предприятия. Ако не предвидим някакви коефициенти, бизнесът догодина да плаща малко повече, което ще е пак по-малко от това, което плаща в момента, няма да е честно към обикновените хора. На днешен етап не беше честно към бизнеса, където едно търговско дружество с 5-10 служители плаща 15 000 лв., но утре няма да е честно гражданите да плащат на бизнеса. Ако е възможно при приемане на план-сметката да се предвиди вариант да не се натоварват много гражданите за сметка на бизнеса, ще е много добре. Гражданите трябва се щадят“, апелира Везенков.

Според кмета на общината Станислав Горов държавата е прехвърлила на общините отговорността да изберат начина, по който да става заплащането, но избраният от Кочериново към момента е най-приложимият. Той също се съгласи, че в новата методика ще трябва да се търсят начини и за облекчаване на бизнеса, който в момента плаща по 28 промила.

„Всички ще понесем тежестта.Тежко ще е. Ако държавата не отложи този вариант, ще дойде обаче 1 януари 2027 г., когато е последният срок. Ако не ни харесва обаче методът, по който вървим, догодина можем да го изменим“, изтъкна Горов.

Основната дискусия на сесията беше с огромните трудности, които предстоят пред администрацията, за да преброи колко точно жители живеят в общината и генерират тук смет. Има например много жители, които не фигурират в общинските регистри, нямат адрес в Кочериново, но реално живеят тук.

Голямото затруднение се очаква от това, че не повече от 20% от населението ще подадат декларации, в които ще посочат колко точно души ползват имота. След това администрацията трябва да започне добавянето на другите по настоящ адрес, да ги брои по различни база данни, да прави проверки на място… Трябва да се направи засичане и с другите общини, където е адресната регистрация на хората, които реално обаче живеят в Кочериново без настоящ и постоянен адрес.

Подхвърлена беше идеята да се намери законов начин служебно регистрираните, които не са подали декларации, да плащат повече. Одобрено бе в акцията по голямото преброяване да се включат и селските кметове, които имат лични наблюдения кой живее в селото им.

Дори след уточняване броя на ползвателите в цялата община обаче проблемите няма да изчезнат. На този етап ще дойде изготвяне на план-сметката за сметта, която е плаваща предвид очакваното увеличение на разходите през следващата година.

„Само новият размер на минималната заплата ще мръдне план-сметката с 90 000 лв. Заради тази заплата и работещите в депото ще сложат по 5-6 ст. отгоре, но това на 1,5 млн. тона отпадъци годишно ще вдигне сметката с още 80-100 000 лв. Да не говорим за горивата. Прогнозирането действително е много трудно“, отчетоха от общинската администрация. Според нея трябва да се вземат предвид и хората, които имат тук незастроени или необитаеми имоти – те също ще заплащат третия компонент от такса смет – за поддържане на общите части.

„По отношение на коефициентите имаше някъде притеснения – ако 1 училище има 500 ученици, колко такса трябва да плаща – чуха се предложения коефициентът им да е 0,5-0,6. Но трябва да помислим и за обектите, които са освободени от такса смет. Например правим почистване на черквата, тя не плаща, но ние на депото не казваме „това е безплатен боклук“ и го плащаме. Нека има коефициенти, но да са разумни“, пожела си общинар.

До приемането на план-сметката за сметта на общината съветниците ще имат поне още 2 срещи, на които да се обсъждат варианти за решение на нерешимото уравнение – хем таксата да не е непосилна за гражданите, хем бизнесът да не се задъхва, хем общината да е чиста.

ВАНЯ СИМЕОНОВА