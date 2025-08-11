Кметът на Кресна Н. Георгиев изкара на 40 градуса администрацията на общината за уборка на деретата около Е-79

Ръководният състав на община Кресна и приятели – доброволци , водени от кмета Николай Георгиев , вчера на 40 градуса чистиха дерета и крайпътните площи по главен път Е-79 от отбивките за с. Стара Кресна до с. Долна Градешница.

Бяха изнесени буквално тонове боклуци, изхвърляни безогледно от местни жители и от преминаващите по главния път.

„Ужасното зрелище, на което искаме да ви направим свидетели, е поредното доказателство за абсолютната липса на гражданско съзнание у част от нашите съграждани и у чуждите граждани, преминали по този маршрут и решили да оставят „трайна следа“ след себе си. Тук е мястото да уведомим един наш съгражданин да си прибере сам, без отлагане и без да се налага да го излагаме пред всички, гумите, които е изхвърлил по протежение на пътя. Длъжни сме също да отбележим, че главният път и прилежащата му територия се стопанисват от АПИ и следователно отговорността за абсолютното безобразие е и тяхна. Ето защо сигнализираме ръководството на държавната агенция да предприеме без отлагане необходимите действия за недопускане в бъдеще на рецидиви, свързани с изхвърлени отпадъци и липсата на всякаква грижа от тяхна страна.

Молим учтиво всички наши съграждани да бъдат много по-отговорни в действията си към природата в Кресненското дефиле, и изобщо към българската природа. Не изхвърляйте боклуци на нерегламентирани места. Използвайте съществуващите съоръжения и информирайте общинската управа за всякакви безобразия, на които сте станали свидетели. Анонимността ви е гарантирана“, написаха организаторите на „ленинския” неделник на една от страниците на общината.

Припомняме, че заради изхвърлянето на боклуци сред природата, по дерета, край пътя и всякакви други нерегламентирани места община Кресна почти всеки месец влиза в отчета на РИОСВ – Благоевград като глобена заради поредното открито нерегламентирано сметище. Миналия месец тя отново получи рекордна глоба от над 6000 лв. за същото. Замърсителите обикновено остават ненаказани, защото боклуците се изхвърлят от движещи се коли или от багажници по тъмна доба.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





