Кметът на Кресна предупреди за фалшив провил във фейсбук

Кметът на община Кресна Николай Георгиев предупреди за фалшив профил. Някой, който няма смелодст да и злезе с името си, се крие зад моето, съобщава той във фейсбук. Ето какво написа градоначалникът:

Сред нас живеят парвенюта и откровени гамени, които си въобразяват, че защото са низки духом и живеят единствено, за да вредят на околните, всичко им е позволено и могат да извършват всевъзможни безобразия в името на малоумните си каузи и без оглед на последствията. Точно такъв е случаят с „обръщението“, което Ви показвам в приложената снимка. То е продукт на човекоподобно, което няма смелост да излезе с името си, но за да постигне целта си се крие зад моето и така се надява, че ще предизвика мечтаната от него и приятелчетата му суматоха с възможен медиен отклик.

ТОВА „ОБРЪЩАНИЕ“ Е НАПРАВЕНО ОТ ФАЛШИВ ПРОФИЛ, КОЙТО НЯМА НИЩО ОБЩО С МЕН!

Използвам случая да ви уведомя, че на 04.09.2025 г., ще се извърши планирана подмяна на водопроводна тръба в сервитута на новото трасе на строящия се газопровод на територията на община Кресна. Планираният ремонт на ВиК мрежата ще започне в 08.00 ч. и по план трябва да приключи в 17.00 ч. През това време ще се спре водата в гр. Кресна, с. Сливница и с. Долна Градешница. Моля жителите на тези населени места да си налеят необходимото количество вода. Очаквам ремонтът да разреши окончателно проблема с неколкократните ВиК повреди в района на трасето на газопровода и да гарантира на жителите на общината надеждно и качествено водоснабдяване без повече прекъсвания на това място.





