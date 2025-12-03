Кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов посрещна в кабинета си олимпийския медалист Николай Христов

Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов имаше честта да посрещне в кабинета си олимпийския медалист Николай Христов, който отново прослави България, Кюстендил и българския спорт на световна сцена.

Николай Христов завоюва бронзов медал по карате на Олимпийските игри за глухи спортисти (Дефлимпикс), провеждани в Токио – негов трети олимпийски бронз след успехите му в Турция (2017) и Бразилия (2022). В категория кумите до 75 кг той постигна две категорични победи и показа характер, сила и непоколебим дух.

До него неизменно беше личният му треньор Борислав Иванов.

„Да посрещна в кабинета си Николай беше истинска чест. Това е млад човек с изключителна дисциплина, постоянство и непоколебима воля. Неговият труд, характер и отдаденост към спорта са пример не само за младите спортисти, а и за всички нас.

Николай не просто печели медали – той доказва, че няма бариери за човека, който вярва в себе си, който тренира упорито и никога не се отказва. Неговият успех е успех и за Кюстендил, и за България. Гордеем се с него“, заяви кметът инж. Атанасов.