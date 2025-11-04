Кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер се връща на поста. Това реши тричленен състав на Апелативния съд в Пловдив, председателстван от Христо Крачолов.

Той отмени решението на хасковските окръжни магистрати, с което беше отстранен от длъжност от 21 октомври. Така управникът заема отново ръководната си позиция в общинската администрация.

Мярката за отстраняването му беше поискана от Софийска градска прокуратура във връзка с разследване за длъжностни престъпления, свързани с имуществени разпореждания по отношение на общински недвижими имоти, предава „24 часа“.

Според първата инстанция Искендер би могъл да окаже въздействие на общинските служители и да попречи на производството, ако остане кмет на Минерални бани.

„Ако трябва да направим обобщение, според нас, с оглед на представените до момента доказателства, няма основание за отстраняване, защото няма опасност да възпрепятства разследването. Голяма част от свидетелите са разпитани, всичко поискано е предоставено“, каза съдия Крачолов. Според състава изводите на хасковския съд не намират опора в събраните доказателства.

„Без да подценяваме усилията на органите на досъдебното производство и без да омаловажаваме констатациите в доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция, трябва да отбележим, че когато се правят искания за вземане на мярка за процесуална принуда на лица, заемащи публична длъжност, те трябва да бъдат убедителни и да са налице достатъчно доказателства, че служебното положение ще създаде пречка за изясняване на истината“, изтъкна още Христо Крачолов.

Той обясни, че първите три обвинения на Мюмюн Искендер касаят деяния от 2016, 2019 и 2020 г. и цялата фактология около тях е била налична още по предишното производство, по което през май Апелативният съд отново отмени отстраняването му от поста. Сега магистратите проследили цялата хронология около последното обвинение, започнало със сигнал от църковното настоятелство от август.

Крачолов посочи, че интензитетът на обоснованото предположение за вината на кмета в този случай не е толкова висок, колкото е приет от първата инстанция. Основният довод на прокуратурата бил, че Искендер събрал в почивен ден служители в общината, за да им дава указания какво да правят. Това обаче станало на 22 септември – ден преди новото обвинение да му бъде предявено в полицията в Хасково. Пловдивските съдии не могат да приемат, че действията на кмета имат връзка с обвинението.

Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. „Не мога да го преосмисля още, напрежението в последните месеци беше изключително сериозно“, коментира на излизане от съдебната зала Мюмюн Искендер.

Той обяви, че след време ще даде пресконференция, защото общинската администрация била изтормозена. „Утре ще имаме сесия на общинския съвет и ще сезираме Конституционния съд по всички обжалвания на областния управител на Хасково, защото тя се опитва да спре работата на общинската администрация и това, което ние като община сме заложили“, заяви Искендер.