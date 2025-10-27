Кметът на община Благоевград Методи Байкушев се срещна с младите шампиони от Хандбален клуб „Интер“ – Благоевград, които през юни тази година завоюваха златни медали от Държавното първенство по хандбал за момчета до 12 години.

Срещата се проведе в кметския кабинет, където градоначалникът поздрави талантливите спортисти и техните треньори за изключителния успех и за приноса им към спортната слава на Благоевград.

„Бъдете честни, работливи и запазите спортните си навици. Бъдете постоянни, дисциплинирани и учете много, защото успехът и бъдещето на нацията ни зависи от вас. С любовта и отдадеността си в хандбала вие доказахте, че имате силен отборен и шампионски дух. Вашият успех е повод за гордост не само за родителите ви и за клуба, но и за Благоевград“, каза кметът Методи Байкушев.

Той връчи грамоти на треньорите Софка Арабаджиева и Даниела Попгеоргиева, и на младите спортисти, като им пожела още по-големи успехи и вдъхновение за бъдещи победи. От своя страна шампионите подариха на кмета хандбална топка с техните подписи.

Отборът на „Интер“ – Благоевград се изкачи на върха на Държавното първенство по хандбал за момчета до 12 години, проведено от 13 до 15 юни 2025 г. в с. Труд, община Пловдив. В надпреварата се включиха осемте най-добри отбора от страната, а благоевградските момчета спечелиха титлата след впечатляваща серия от 18 поредни победи през сезона.

За най-добър вратар на първенството бе определен Николай Петровалиев от ХК „Интер“.

Шампионският състав на ХК „Интер“ – Благоевград:

Йордан Георгиев, Георги Тричков, Иван Стойков, Николай Петровалиев, Георги Махлелийски, Боян Карасански, Радослав Дилов, Калоян Дебърлийски, Петър Кацарски, Ники Петров, Божидар Попов, Кристиян Мавродиев, Алекс Воденичаров, Мартин Благов, Димитър Попгеоргиев и Лъчезар Йомов.

Хандбален клуб „Интер“ е създаден през 1997 г. Под ръководството на президента и старши треньора на клуба Софка Арабаджиева и помощник треньора Даниела Попгеоргиева, клубът развива млади таланти в различни възрастови групи.