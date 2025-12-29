Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов се срещна с младите състезатели на Клуб по джу джицу „Анимус“ – Бориса Юрукова и Петър Воденов и техния треньор Стефан Червенков. На срещата присъстваха също заместник-кметът на община Гоце Делчев Богдан Боцев и началникът на отдел „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт“ Костадин Харисков.

Бориса и Петър през годината спечелиха множество медали на национални и международни състезания, а Бориса се отличи на FUJI GREECE OPEN в Гърция, където се пребори с по-тежки и по-опитни съперници.

Състезателите получиха ваучери за спортна екипировка, грамота от кмета на общината, както и биографична книга за Гоце Делчев, като признание за техните успехи и вдъхновение за бъдещи победи.