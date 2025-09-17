Кметът на Огняново Ив. Ижбехов: Хотелиерът В. Четрафилов ме преби, защото извиках проверка по сигнал за кражба на минерална вода, заплаши, че срещу 200 000 лв. ще намери кой да ме очисти

Мощният хотелиер Валентин Четрафилов преби кмета на гърменското с. Огняново Иван Ижбехов и го заплаши, че ще плати 200 000 лв., за да го убият.

Това твърди селският управник, който веднага след побоя си е извадил медицинско. В него са описани доста хематоми, охлузвания и разкъсни контузии, причинени, според издалия документа д-р Васил Даракчиев, от „удари със или от тъп твърд предмет“.

За драстичния случай Ив. Ижбехов разказа вчера пред „Струма“:

„Получих сигнали за незаконно водовземане на минерална вода от хотелиери в с. Огняново и подадох писмен сигнал до Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”. Един от тях беше за хотелите на Валентин Четрафилов „Валентина Касъл“ и „Роял Валентина Касъл“. Проверяващи от дирекцията пристигнаха в селото във вторник и към 15.00 часа отидох с тях в единия от хотелите. Пристигна и Четрафилов и заяви, че няма да ме допусне до обекта, защото той е в землището на с. Марчево. После размисли и обясни, че мога сам да ходя да оглеждам, ако искам. Те влязоха в двора, а аз останах отвън при колата. Обиколката им продължи вероятно 2 часа. Аз също влязох да се разходя в двора и сам си направих няколко снимки, които после пратих на проверяващите.

След като огледът завърши, около 17.00 часа те изготвиха протокола от проверката. Аз нямаше как да го разпиша, защото не бях обикалял с тях, и продължих да чакам на паркинга отпред до колата. Идеята ми беше да изчакам проверяващите да си тръгнат, за да разбера дали са открили незаконно присъединяване към минералната вода. Преглеждах обаче снимките, които направих, и съм пропуснал тръгването им. Тогава към мен се приближи лицето Валентин Четрафилов, собственик на комплекса. С много кротък тон ми каза, че проверката е приключила, и ме покани да вляза, за да си поговорим. Тръгнахме към пътя и нищо не предвещаваше това, което се случи след малко. Той си призна пред мен, че има незаконна сонда. Каза ми, че много хотелиери имат такива, защото минералната вода, която общината им отпуска, не им стига. Каза, че със законно добиваната минерална вода пълни басейните, а с незаконната отоплява хотелите. Обясни ми още, че сондата му е на 200 метра дълбочина, преди време се опитал да я узакони, но не му позволили, и ме попита какво очаквам от проверката. Казах му, че очаквам Басейнова дирекция да открие сондата и да я затрупа. Той реагира: „Ти проблем на бизнеса ми ли искаш да направиш? И ако я затрупат сондата, общината какво ще спечели?“.

Обясних му, че на него най-вероятно ще съставят акт, а общината може да поиска пробиване на нова сонда и тогава той ще може законно да си върже хотелите към нея и да плаща по тарифите на общината за минералната вода.

Имам навик като говоря да си навеждам главата и докато бях в тази поза, неочаквано усетих удар в тила. Приведох се, а той ме удари в носа и ми цепна устната. Паднах на земята и Четрафилов продължи да ме налага с ръце и крака. Целеше се главно в главата и гърба. Псуваше непрекъснато и нареждаше „Кой си ти, бе, че да ми пращаш проверки?“. Като видя кръвта по лицето ми, явно леко се стъписа, но преди да си тръгне, ме предупреди: „Ако кажеш на някого какво се случи или ако продължиш да търсиш незаконни сонди за минерална вода, лично ще дам 200 000 лева, за да те очистят“.

М. Четрафилова Ив. Ижбехов е със счупен нос и множество хематоми по тялото /сн. 3/ сн.3 В медицинското свидетелство са описани всичките му наранявания, направени с тъп твърд предмет Хотелът на Четрафилов, където той нападнал кмета на Огняново

Станах, поизчистих ризата и панталона си, по които имаше доста кръв, и отидох в Спешен център – Гоце Делчев, където ми издадоха медицинско свидетелство. После през ПУ в Гърмен подадох сигнал до прокуратурата. Според мен случаят е доста сериозен, защото въпросният бизнесмен нападна не мен като физическото лице Иван Ижбехов, а нападна кмета на с. Огняново. Малко е да се каже, че поведението му е недопустимо. Човекът видимо е с лабилна психика, и да, страх ме е, че може отново да ме нападне. Същата вечер пуснах пост във Фейсбук, където разказах за случилото се, и веднага момчетата от селото започнаха да ми звънят и да ме питат дали да не отидат да се разправят с него. Спрях ги, защото смятам, че тук намесата трябва да дойде от институциите“.

Иван Ижбехов призна, че не е имало свидетели на нападението, не успял да забележи и охранителни камери, но ако има, те са на хотела, който е собственост на Четрафилов. Не разбрал и дали проверяващите от Басейнова дирекция са открили незаконна сонда в района на обекта.

„Говорих преди това с тях и те ми казаха, че такива сонди се откриват много трудно. Те не се правят на видими места, освен това после ги покриват с бетон и ги затрупват с инвентар. Факт е, че водата, която община Гърмен дава на хотелиерите, е малко и не може да покрие нуждите им, но съм виждал и хотели, където с минерална вода се пълнят дори казанчетата в тоалетната. Тя им е много по-изгодна, защото за нея плащат по 30 ст. за кубик вода, а питейната вода вече стигна 2 лв. Според държавните предписания минералната вода може да се ползва само за СПА процедури, защото в нея има завишени количества на арсен, но масово в хотелите тя тече и от чешмите“.

Чрез „Струма“ Ив. Ижбехов отново призова съселяните си да останат спокойни и да не търсят саморазправа с хотелиера. „И все пак, ако в бъдеще нещо лошо се случи с мен, с моите близки или нашето имущество, ще държа лично отговорен човека, който отправи тези заплахи, както ще държа отговорен и всеки друг, който реши да се възползва от ситуацията и по този начин си намери повод да ни навреди“, уточни Ижбехов.

В социалните мрежи обаче още вчера жители на цялата община започнаха да призовават местните към бунт и да настояват Четрафилов да напусне Огняново. „Събудете се!!! Щом с човек на властта се постъпва така, какво остава за нас, обикновените хора!“, и „Пълен бойкот на Замъците!“ са призивите, с които продължават да заливат социалните мрежи.

„В резултат на наше питане до Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” дали е открита незаконна сонда за минерална вода в обект на Четрафилов от дирекцията снощи ни изпратиха отговор:

„Служители на БДЗБР са извършили проверки на обекти в с. Огняново, община Гърмен, включително и на Къща за гости „Валентина Касъл“ и хотел „Роял Валентина касъл“. Проверката е във връзка с писмо на кмета на с. Огняново, община Гърмен, за съмнения за нерегламентирано ползване на минерална вода от туристичеки обекти и хотели.

В хода на проверката е установено наличие на сондажен кладенец, без разрешителни по Закона за водите, от който не е извършвано водовземане.

За водоснабдяване на Къща за гости „Валентина Касъл“ и хотел „Роял Валентина касъл“ с минерална вода е издадено разрешително за водовземане от кмета на община Гърмен, отчитайки, че с решение на МОСВ находище за минерална вода „Огняново – Гърмен“ е предоставено за безвъзмездно управление и ползване на община Гърмен.

Според закона нерегламентираните водовземни съоръжения подлежат на ликвидация, с изключение на съоръженията за минерални води.

В тази връзка до установяване дали водите са минерални са предприети мерки за преустановяване възможността за водовземане“.

Кметът на общината Феим Иса, който от няколко дни е със специалисти в планината в търсене на нови източници на питейна вода, разпореди на председателя на ОбС – Гърмен да проучи случая с нападението над Ижбехов.

По телефона преди обяд хотелиерът пък заяви, че не е пипал с пръст кмета на Огняново, но не може да говори повече, тъй като влиза в Гърция, след което връзката прекъсна. Малко по-късно с пост дъщеря му Мария също заяви, че баща й никога никого не е бил и че семейството ще съди Ижбехов за нанесени с твърденията му морални щети на семейството и хотела.

Припомняме, че всъщност не за пръв В. Четрафилов проявява пълно незачитане на българските институции. През 2019 г. например той нареди на персонала в прословутата му Обърната къща в Марчево да заключат входната врата, за да не могат да влязат вътре проверяващите от ДФЗ. Те обаче бяха успели да влязат в двора, а отвън пред заключената врата остана само бившата им шефка Светла Сотирова. Повече от 20 минути тя се опитва да обясни по телефона на Четрафилов, че трябва да пусне и нея в обекта, че няма право да й отказва достъп, защото в крайна сметка къщата му е построена с държавно финансиране.

Валентин Четрафилов е един от най-големите хотелиери в района. Той е съдружник и собственик на 5 фирми и освен Обърнатата къща и двата замъка в Марчево строи и трети замък до тях, има хотел и ресторанти и в Гоце Делчев.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





