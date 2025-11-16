Кметът на Огняново с нова мисия – да убеди държавата да отстъпи на общината два басейна до селското миро, ползвани години наред незаконно от председателя на ТПК-то Ч. Шамов

Кметът на с. Огняново Иван Ижбехов започва институционална битка, за да може селото да има общински басейни, които да се ползват на ниски цени.

Басейните всъщност са налични – детски и голям, близо до общинското миро. Допреди няколко години те се ползвали от частно лице и всъщност всички в селото ги смятали за частна собственост. Наскоро обаче кметът случайно установил, че те попадат в имот, собственост изцяло на държавата.

„Кой и как е стопанисвал тези басейни през годините, дори когато собствеността вече е била с изяснен статут, а именно – държавна, ще установяваме тепърва“, коментира Ижбехов. И се зарече още в първия работен ден след отпуската му да започне активна кореспонденция с областния управител Георги Динев с молба двата басейна да бъдат предоставяни от държавата за стопанисване от община Гърмен.

„Мисля, че така повече няма да е нужно да ползваме басейните в комплексите, чиито цени са доста по-високи и хората трудно могат да си ги позволят. Надявам се, че в сътрудничество между кметство, община и държава ще успеем да придобием двата басейна в полза ва хората“, коментира селският управник.

Съдебното решение, с което Шамов е задължен да върне на държавата незаконно продадения му терен от 13 дка във вилна зона „Баните“ Басейните, които Ижбехов се надява да бъдат дадени за стопанисване на община Гърмен



Ив. Ижбехов призна, че не знае кой е построил и използвал басейните, и то на държавна територия, но се надява да разбере. В селото се коментира, че последният им стопанин са били наследниците на Чудомир Шамов – емблематичния председател на ТПК „Никола Ушев“ в Гърмен, но окончателният отговор се очаква от губернатора.

Всъщност собствеността на терена бе изяснена преди 13 г. по дело, заведено от благоевградския бизнесмен и впоследствие зам. кмет на Гърмен Валентин Донков срещу Шамов за ресторант „Мирото“, който Донков беше наел от кооперацията. Тогава в съдебна зала стана ясно, че още през 1995 г. тогавашният кмет на Гърмен Бастри Мисирков продал незаконно на кооперацията имот от 13 129 кв.м в Огняновските минерални бани, който още тогава бил държавен – просто в Закона за собствеността, действал до 1996 г., не се прави никаква разлика между държавна и общинска собственост. През 2012 г. Шамов бе осъден да върне на държавата целия терен, издаден е изпълнителен лист. Години по-късно обаче в Огняново и Марчево, в чието землище се води теренът, упорито твърдяха, че фамилия Шамови продължава да стопанисва басейните, както и частния хотел, и на практика връщането така и не е осъществено.

ВАНЯ СИМЕОНОВА