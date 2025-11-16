Кметът на Огняново с нова мисия – да убеди държавата да отстъпи на общината два басейна до селското миро, ползвани години наред незаконно от председателя на ТПК-то Ч. Шамов

Кметът на с. Огняново Иван Ижбехов започва институционална битка, за да може селото да има общински басейни, които да се ползват на ниски цени.
Басейните всъщност са налични – детски и голям, близо до общинското миро. Допреди няколко години те се ползвали от частно лице и всъщност всички в селото ги смятали за частна собственост. Наскоро обаче кметът случайно установил, че те попадат в имот, собственост изцяло на държавата.
„Кой и как е стопанисвал тези басейни през годините, дори когато собствеността вече е била с изяснен статут, а именно – държавна, ще установяваме тепърва“, коментира Ижбехов. И се зарече още в първия работен ден след отпуската му да започне активна кореспонденция с областния управител Георги Динев с молба двата басейна да бъдат предоставяни от държавата за стопанисване от община Гърмен.
„Мисля, че така повече няма да е нужно да ползваме басейните в комплексите, чиито цени са доста по-високи и хората трудно могат да си ги позволят. Надявам се, че в сътрудничество между кметство, община и държава ще успеем да придобием двата басейна в полза ва хората“, коментира селският управник.
Ив. Ижбехов призна, че не знае кой е построил и използвал басейните, и то на държавна територия, но се надява да разбере. В селото се коментира, че последният им стопанин са били наследниците на Чудомир Шамов – емблематичния председател на ТПК „Никола Ушев“ в Гърмен, но окончателният отговор се очаква от губернатора.
Всъщност собствеността на терена бе изяснена преди 13 г. по дело, заведено от благоевградския бизнесмен и впоследствие зам. кмет на Гърмен Валентин Донков срещу Шамов за ресторант „Мирото“, който Донков беше наел от кооперацията. Тогава в съдебна зала стана ясно, че още през 1995 г. тогавашният кмет на Гърмен Бастри Мисирков продал незаконно на кооперацията имот от 13 129 кв.м в Огняновските минерални бани, който още тогава бил държавен – просто в Закона за собствеността, действал до 1996 г., не се прави никаква разлика между държавна и общинска собственост. През 2012 г. Шамов бе осъден да върне на държавата целия терен, издаден е изпълнителен лист. Години по-късно обаче в Огняново и Марчево, в чието землище се води теренът, упорито твърдяха, че фамилия Шамови продължава да стопанисва басейните, както и частния хотел, и на практика връщането така и не е осъществено.
ВАНЯ СИМЕОНОВА