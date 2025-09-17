Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван

Кметът на Огняново Иван Ижбехов съобщи в публикация във Facebook, че е бил нападнат и бит от местен хотелиер. От поста му става ясно, че във вторник, по негов сигнал, Басейнова дирекция извършва проверка за наличиe на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района.

След като инспекторите си тръгват, при Ижбехов идва собственикът на комплекса и пожелава да поговорят.

„Разговорът започна съвсем нормално и в спокоен тон. Темата, която обсъждахме, беше моето желание да бъдат установени всички незаконни сондажи за минерална вода и да бъде спряна практиката някои хора да трупат печалби в ущърб на местното население. В един момент -съвсем неочаквано и в гръб, бях физически нападнат от собственика на комплекса. Вследствие на ударите, които ми бяха нанесени внезапно в тила, бях повален на земята и в напълно беззащитно състояние получих още удари с ръце и крака“, разказва пострадалият кмет.



Ижбехов допълва, че преди да си тръгне, оставяйки го с окървавено лице, нападателят го заплашил и заявил, че ако съобщи на някого за случилото се или ако продължи да търси за наличие на незаконни сонди за минерална вода, той лично ще даде 200 000 лева, за да бъде извършено убийство срещу него.

„Травмите, които ми бяха нанесени – аркади, хематоми, охлузвания и други, са документирани с надлежно извадено медицинско свидетелство. Предстои да подам официална жалба в прокуратурата и да предприема всички законови мерки, за да бъде подведен под отговорност извършителят на деянието“, допъва още той.

Кметът на Огняново апелира към всички да бъдат спокойни и допълва, че в сряда ще бъде на работното си място и ще продължи да изпълнява задълженията си като кмет.





