Кметът на Перник Станислав Владимиров празнува рожден ден, навършва 47

Кметът на Перник Станислав Владимиров днес празнува рожден ден и навършва 47. Семеен е с един син.

Владимиров е завършил средното си образование в ГПЧЕ „Симеон Радев“ с профил Английски език. Висшето си образование завършва в УНСС със специалности „Стопанско управление“ – бакалавър и „Маркетинг“ – магистър.Работил е в сферата на финансовото и банково дело. Бил е заместник-кмет на община Перник по здравеопазване, социални дейности и сигурност. Избиран е и за народен представител в 42-то и в 44-то НС.

Владимиров е втори мандат кмет на областния град, печели избора на своите съграждани с голям процент от гласовете на избирателите си още в първия тур.

Днес приятели и колеги, граждани на Перник го поздравяват за празника му и му желаят успешна нова година.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА