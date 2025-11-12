Кметът на Петрич Д. Бръчков посрещна бронзовия медалист Иван Божинов

Кметът Димитър Бръчков покани и посрещна бронзовия медалист от Световното първенство по тенис на маса за спортисти с интелектуалнизатруднения – Иван Божинов. Петричанинът е първият българин , който участва на такова първенство и по-важното – записа името си в неговата история със спечеления бронзов медал.

Иван Божинов и неговият личен треньор Александър Трайков бяха поздравени за огромния успех от кмета Димитър Бръчков днес. Кметът подари на Иван икона на свети Георги, за да го закриля винаги, и клубна фланелка на ОФК „Беласица“ , защото дядото и прадядото на медалиста са играли

за любимия отбор.