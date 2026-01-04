Кметът на Радомир Кирил Стоев е рожденик днес

Кметтът на Радомир Кирил Стоев днес празнува рожден ден. Той е най-младия градоначалник в Пернишка област. Още от рано сутринта телефонът му загрява от честитки за 44-тата му годишнина.



Стоев е завършил Европейска интеграция в Университета за национално и световно стопанство, софтуерен инженер е. Една година бе областен управител на Перник, а след изборите за местни органи на властта спечели убедително кметския пост в Радомир. Пое поста с амбиция да привлече младите хора в управлението и да създаде условия за просперитет на радомирци. Девизът му е „ Успехът е пътуване, а не дестинация!“.



Женен е от 2009 г. за Мартина и имат три деца- момиче и две момчета близнаци.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА