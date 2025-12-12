Кметът на Радомир Кирил Стоев: През 2026 г. няма да увеличаваме такса „битови отпадъци“

Община Радомир няма да увеличава таксата за битови отпадъци през 2026 година. Това заяви кметът Кирил Стоев по време на публична среща с жители на общината.

„Тук не става дума някой да плаща повече, а да плаща по-справедливо. Законът ни задължава да вървим към принципа „замърсителят плаща“, но моята отговорност като кмет е това да стане подготвено, ясно и без да ощетява коректните хора“, подчерта Кирил Стоев.

След промените в Закона за местните данъци и такси общините ще трябва да въведат нов модел за определяне на таксата за битови отпадъци, основан на реално генерираното количество отпадък. Кметът посочи, че макар философията на модела да е справедлива, неговото прибързано прилагане крие сериозни рискове.

„В момента имаме действащ договор за сметосъбиране и сметоизвозване с фиксирани разходи, който не можем да променим в следващите две години. Нямаме и пълна, актуална информация за всички имоти. Ако въведем новия модел сега, ще накажем точно тези, които са коректни“, заяви Стоев.

Кметът акцентира и върху социално-икономическия контекст – политическата нестабилност, несигурността в държавата и предстоящото въвеждане на еврото. „В такъв момент не е честно тежестта да се прехвърля върху хората и бизнеса в Радомир“, допълни той.

През преходния период общината ще продължи подготовката за справедливото въвеждане на принципа „замърсителят плаща“. Вече се прилагат редица конкретни мерки – контрол върху сметосъбиращата дейност, пилотен проект с контейнери с чипове, възможност за подаване на декларации от гражданите, разширяване на разделното събиране и насърчаване на компостирането.

През 2025 г. в Община Радомир са раздадени 550 безплатни компостера на домакинства с дворове, доставени са контейнери за разделно събиране в редица села, а в училища, детски градини и спортни площадки са монтирани 15 инсталации тип „Шишеяд“.

„Реформи – да, но навреме. Ред – да, но с човешко лице. Отговорност – да, но с грижа за хората. Това е моят ангажимент като кмет“, заяви Кирил Стоев.

Община Радомир ще използва законово позволения преходен период, за да изгради работещ, разбираем и поносим модел за такса битови отпадъци, без изненади и без резки решения за гражданите и бизнеса.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА