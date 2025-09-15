Кметът на Радомир К. Стоев даде старт на учебната година в 2 училища, 64-ма първокласници прекрачиха прага на НУ „Арх. Зиновий“

Кметът на Радомир Кирил Стоев откри учебната година в ОУ „Хр. Смирненски“ и СУ „Св.св. Кирил и Методий“. Пред учители, ученици и родители той се обърна с пожелание за здрава, успешна и ползотворна учебна година, изпълнена с вдъхновение, знания и нови хоризонт

„Скъпи ученици, уважаеми учители и родители,

На този светъл 15 септември отново се отварят вратите на училищата, за да ви посрещнат с нови надежди, знания и предизвикателства. Началото на учебната година винаги носи особено вълнение – за първолаците, които за първи път прекрачват прага на знанието, за зрелостниците, които тръгват към своя последен училищен път, и за всички останали ученици, които ще продължат да градят бъдещето си.

Скъпи деца, вярвайте в себе си, бъдете любопитни, упорити и смели в стремежа си към знание. Всяка нова страница, всеки урок, всяко усилие е крачка към вашето утрешно призвание и успехи.

Уважаеми учители, пред вас стои отговорната мисия да изграждате личности – да вдъхновявате, да водите и да подкрепяте младите хора. Вашата всеотдайност е най-силният пример за подражание.

Драги родители, благодарение на вашата обич и подкрепа децата ще имат увереността да вървят напред. Нека училището бъде дом на сътрудничество между учители, ученици и родители, защото само заедно можем да постигнем повече. Честит първи учебен ден!“, обърна се към присъстващите кметът Стоев .

И дворът на НУ „Арх. Зиновий“ в Радомир се огласи от 247 ученици от първи до четвърти клас, от които 64 прекрачиха прага за първи път. Гост на откриването на учебната година бе зам. кметът Гергана Здравкова, а директорът Любка Димитрова поздрави учениците, пожела им на добър път в науката и би първия звънец.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






