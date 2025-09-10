Кметът на Разлог Кр. Герчев изпраща първата внучка в първи клас

150 първокласници прекрачват прага на училищата в община Разлог, където ги очакват персонални подаръци от кмета Красимир Герчев. Над 1900 ученици поемат към първия учебен ден в красивите и модернизирани разложки училища.

Училищната мрежа в община Разлог се запазва и продължава да отстоява високо качество на образователните и възпитателни процеси в училище. Критерии за това са високите постижения на ученици и учители на регионални, национални и международни състезания. Това заявиха от общинската администрация в града.

Първият звънец бие тържествено във всички училища, с кратки церемонии, с китка здравец, питка и радостно оживление.

„Първият учебен ден е празник в община Разлог. Празник на всички, които имат първокласници, празник и в моето семейство, защото първата ми внучка ще прекрачи за първи път училищния праг”, сподели кметът на община Разлог Красимир Герчев и допълни: „И съм горд, че училищата на община Разлог са модерни, светли, съвременно оборудвани, с интерактивни кабинети, с кабинети за деца със специални образователни потребности, с изключително добри бази и добре оборудвани кабинети. И съм горд, че разложките учители са добри педагози, новатори – търсещи и подкрепящи не само високото образование, но и изграждащи добри личности. Горд съм, че в този труден процес на образование и възпитание на нашите деца, основна и решаваща роля играят родителите, които са добри партньори на училищата. Пожелавам успешна и честита Нова учебна година!“, заяви градоначалникът.

ИВАН ИВАНОВ





