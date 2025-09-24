Кметът на село Брежани Петьо Борисов отпразнува своя 50-годишен юбилей

С тържествено настроение и в компанията на семейството си, близки и приятели кметът на село Брежани Петьо Борисов отбеляза своя 50-годишен юбилей.

На празничното събитие присъстваха и кметът на община Симитли Апостол Апостолов, кметове от населените места в общината, председателят и зам.-председателят на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров и Лиляна Айкова, които засвидетелстваха уважението си към юбиляра и му отправиха сърдечни пожелания за здраве, дълголетие и успехи в служба на местната общност.

Тържеството премина в духа на българските традиции – с много настроение, музика и хора, които допълнително подчертаха празничната атмосфера.

Особена символика придоби фактът, че юбилеят на Петьо Борисов съвпадна с отбелязването на 117 години от обявяването на Независимостта на България – дата, която носи послание за устрем, дързост и отговорност към бъдещето.





