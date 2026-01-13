Кметът на Струмяни Емил Илиев чукна 56 г., почерпи екипа си на рождения си ден

Кметът на община Струмяни Емил Илиев вчера навърши 56-години.

По случай рождения си ден той бе поздравен от близки, приятели и екипа си, които му пожелаха здраве , късмет и просперитет.

Емил Илиев почерпи екипа си, с когото работи вече 14 г. Той е кмет от 2011 г., като на последните избори се яви като кандидат от партия „Обединени земеделци“. Той е икономист по образование и преди битието си на кмет, е работил в банковия сектор, като беше включително и управител на клон на една от кредитните институции.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА