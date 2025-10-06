Кметът на Струмяни Е. Илиев посрещна ръководителите на чуждестранни групи, участници в юбилейното ХХ издание на Международния фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“ – Микрево 2025

В рамките на XX юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“ се състоя официален прием на ръководителите на чуждестранните групи, участващи във форума.

Домакин на събитието бе кметът на община Струмяни Емил Илиев, който е и председател на Организационния комитет на фестивала. В своята приветствена реч той изрази благодарност към гостите за тяхното участие и подчерта значението на културния обмен и приятелството между народите.

На срещата присъстваха представители на България, Украйна, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Полша и Индия, които изказаха своята благодарност за топлото посрещане и отличната организация на фестивала. Разменени бяха много подаръци, символи на фолклорното изкуство на всяка една от страните, и бяха отправени покани за последващи гостувания и участия във фестивали.

Кметът Емил Илиев даде прием на участниците във фестивала

Приемът премина в дух на сърдечност и уважение, като бе поставен акцент върху дългогодишната традиция на фестивала да събира под един покрив фолклорни състави от различни страни, обединени от любовта към музиката, танца и богатото културно наследство.

Международният фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“ – с. Микрево е сред най-значимите културни събития в региона, а юбилейното му издание през 2025 г. още веднъж затвърждава ролята му като мост между култури и поколения.

ЛИДИЯ МАНЕВА