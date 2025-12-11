Кметът на с. Рупите Д. Господинов обвини община Петрич и полицията, че му отказват съдействие да си намери и върне откраднати за 5000 лв. бали люцерна

Според гл. секретар К. Стойков проблемът на селския управник бил, че очаквал незабавна намеса, а общинската охрана има само 2 екипа, освен това вече му съдействали с човек и записи на камери, за да откриe крадливите каруци

Кметът на петричкото с. Рупите Димитър Господинов обвини ръководството на общината и полицията, че му отказват съдействие да залови крадците, които му задигнали 30 бали сено. Селският управник, който е и животновъд, ги държал в имот край селото. Самата кражба станала преди месец, но Господинов решил да огласи случая едва вчера, след като се убедил, че помощ няма да дочака нито от общината, нито от полицията. Ето какво разказа Димитър Господинов:

„Сеното, което ми откраднаха, е за повече от 5000 лв. Извозили са го с каруци за 4 дни. Идваха при мен хора от селото да ми кажат за каруците, но аз бях зает и не им обърнах внимание.

След като установих липсата на балите, отидох при главния секретар на община Петрич Кирил Стойков да търся помощ – не като кмет, а като гражданин. Очаквах съдействие. Обясних му, че балите ми са откарани в махалата, и помолих да ми даде общинска охрана, с която да отидем на място и да установя кои са моите. Реакцията на Стойков беше… неудобно ми е да го кажа, не съм предполагал, че точно на мен ще се случи, след като толкова години съм защитавал името на селото и на общината.

Всъщност оказа се, че в общината главен секретар е не Кирил Стойков, а Кирил… забравих му фамилията, но всички му викат Кирил Цайсо /б. ред. Кирил Ников, ръководител на общинската охрана/. Чух разговора на двамата по телефона и как Цайсо отказа да се изпрати общинската охрана. Обяснението му беше, че веднъж вече съм ги въвлякъл в едни разправии.

Димитър Господинов Кирил Стойков

Подадох сигнал за кражбата на балите и в полицията, но и от там нямам никаква вест. Сега това, което ми остава, е да продам някои от животните си, за да купя сено на другите“.

Потърсихме за коментар главния секретар на община Петрич Кирил Стойков, който призна, че е гледал записа на селския кмет, но не може да си обясни защо Господинов така напада общината.

„Не само не сме му отказали съдействие, но и вече му съдействахме – пратих му човек да отидат заедно в ромската махала, макар че това не е задължение на общината, а с влизане в чужд имот можем само да си навлечем конфронтация със собственика. Проблемът на Господинов е, че той поиска незабавно съдействие, а ние все пак разполагаме само с 2 екипа. Той ми звънна ден преди да направи записа, а аз тогава имах работа по организацията на едно мероприятие със засаждане на дървета и не можах да му обърна много внимание. И днес /б.р. вчера/ го гледам как се оплаква, че сме му отказали съдействие. Да не говорим, че му дадохме и записи от входните булеварди, за да види каруците. Кметът си има проблеми със съселяните си, но не виждам защо трябва да вини за това нас“, заключи Стойков.

ВАНЯ СИМЕОНОВА