Кметът на Трън Цветислава Цветкова: Въвеждането на еврото не се случва плавно в нашата община заради незаредени банкомати в първите дни на януари

Кметът на община Трън Цветислава Цветкова съобщи, че денят вчера е започнал нормално, с оглед на зимната обстановка. Проблеми е имало в съботния и неделния ден заради падналите валежи от дъжд и сняг и последвалото застудяване. Поради тази причина около пет-шест села са останали без ток.

„Имахме проблеми с електрозахранването и с пътищата заради рязката промяна на времето – дъжд, сняг, минусови температури. Това доведе до заледяване на част от пътищата в общината. Сутринта температурата беше около минус 10 градуса, което е нормално за сезона в нашата община. Към момента всички пътища са проходими, няма населени места, до които да няма достъп. Снежната покривка е около 4 см, в по-високите места е не повече от 10 см“, коментира за Радио Благоевград Цветислава Цветкова.

Тя уточни, че към момента няма сигнали за бедстващи хора. В съботния ден е имало около 15 села, които са останали за 5-6 часа без електрозахранване, което след това е било възстановено. Няма постъпили нови сигнали за хора, останали без храна или топлина. При необходимост има готовност за реакция. Възрастните хора, които имат нужда от помощ и подкрепа през зимните месеци, могат бъдат настанени в центровете за настаняване от семеен тип в общината. Добре отоплени са и детската градина, и училището в Трън.

Липсата на нов общински бюджет и въвеждането на еврото са две от предизвикателствата, пред които са били изправени в началото на новата година както местните хора, така и общинското ръководство.

„Въвеждането на еврото не се случва плавно в община Трън. В първите дни на новата година банкоматите в общината не работеха, хората нямаше откъде да си изтеглят необходимите суми. Към 6-7 януари започна зареждането с евро и на пощенския клон в града. Така че не е много плавен процесът в община Трън. Към настоящия момент успяхме да осигурим евро в общината, но голяма част от собствениците на търговски обекти се оплакват, че не са могли да си осигурят достатъчно евро за работа. Да се надяваме, че до края на месеца процесът ще се нормализира и хората ще могат спокойно да си осигурят новата валута, с която да се разплащат“, допълни кметът на община Трън.

Цветислава Цветкова коментира още, че липсата на държавен и общински бюджет спъва работата на общинската администрация. Има доста проекти, които стоят и не са подписани. Има неразплатени задължения към вече реализирани проекти.

„Кандидатствали сме към бедствия и аварии за почистване на 5 речни корита, които, според комисията, която бях назначила, се налага да бъдат почистени. Подновихме исканията си в началото на годината и се надяваме да ни бъдат осигурени средства, защото това е много важно за спокойствието на жителите на община Трън и за населените места, за които сме подали проекти за почистване на деретата и речните корита“, уточни още кметът на община Трън.