Кметът на Якоруда М. Вакльов: Минералната вода може да доведе инвеститори за построяване на балнеолечебни центрове, което ще даде икономически тласък и ще намали безработицата

Туризмът и обновяването на инфраструктурата са приоритетни за развитието на община Якоруда, каза кметът Мехмед Вакльов, като инвестиционната програма предвижда обновяване на улици и водопроводната мрежа във всички населени места, както и развитие в областта на туризма.

„През изминалата година бяха обновени площадите и кметствата в селата Конарско и Черна места, изцяло обновена е детската градина в Якоруда, изградени са шест министадиона в общинския център и в съставните населени места, обновена е сградата на пожарната служба и на полицията по програма за енергийна ефективност. Сред мащабните проекти е обновяването на повече от 40 улици”, посочи за БТА Мехмед Вакльов. Това включва подмяна на водопровод, подмяна на пътната настилка и на тротоари.

„Старата водопроводна мрежа в Якоруда е изградена преди повече от половин век и оттогава не е подменяна – каза още общинският кмет. – Тя е с етернитови тръби, които са доказано некачествени. През изминалата година е подменена около 80 процента от водопроводната мрежа в цялата община, в следващите две години се предвижда тя да е подменена изцяло”, допълни той. „Целта е да пият хората качествена вода. Тук тя е наистина хубава, рилска вода, не трябва да минава през тези етернитови тръби, това е свързано със здравето на хората и затова ми е приоритет”, каза още Мехмед Вакльов.

Наред с подобряване инфраструктурата в общината, основен приоритет е и справянето с безработицата. Според Вакльов най-добрият вариант за осигуряване на препитание на местните хора е развитието в областта на туризма.

„Якоруда има минерална вода, която е хипертермална, с температура 42 градуса по Целзий. Водят се преговори с различни инвеститори за построяване на балнеолечебни центрове, спа зони и други, което ще даде сериозен икономически тласък на общината”, посочи Вакльов.

По отношение на населението на Якоруда и миграцията общинският кмет посочи, че има много млади хора, които работят в чужбина, но не остават трайно там. „Работят, връщат се, строят къщи, раждат си децата тук и тук живеят. С намеренията, които имаме, идеята е тези хора да си работят в общината и да не изоставят семействата си по три-шест месеца през годината“, посочи още Вакльов.

По думите му има вътрешна миграция, особено на висококвалифицирани хора, които по-трудно биха намерили работа в родната община. Но масово местните жители остават по населените си места, допълни общинският кмет.