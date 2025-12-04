Кметът П. Дангов: 340 апартамента общо се санират в Дупница, трябва да са готови до месец май

340 апартамента общо се обновяват в Дупница към днешна дата, обяви на специална пресконференция кметът Първан Дангов.

Ремонтните дейности се извършват в рамките на 7 проекта, които са финансирани със средства по Националния план за възстановяване. Най-скъп е проектът за сградата на ул. „Николаевска“ №34, като сумата е в размер на 2 328 000 лв. Там ще бъдат обновени общо 6580 квадратни метра, а блокът е с 60 апартамента. На собствениците, живеещи на една от най-централните улици, вече бяха възстановени 41 301 лева, които те дадоха миналата година във връзка с разходите по обследване и направата на технически паспорти.

Най-голям по площ е блок 2 в жк „Бистрица“ – 8873 квадратни метра и цели 96 апартамента. Стойността на проекта там е 1 994 226 лв., като на собствениците са възстановени направени разходи в размер на 35 760 лв.

69 апартамента, или площ от 6400 квадратни метра, ще се санират в блок 2 в жк „Дупница“. Стойността на проекта там е 1 295 672 лв., възстановените разходи на собствениците са 33 960 лв.

От кметския екип поясниха още, че в жк „Елица“ ще се ремонтират блок 34 и 35 за сумата от 1 049 000 лв. Площта там е 3726 квадратни метра, като става въпрос за 24 апартамента.

В жк „Велчова завера“ ще се работи по блок 40, а сумата е 863 000 лв., там площта е 3423 кв.м, касае се за 34 апартамента. Възстановените разходи са 21 000 лв.

В жк „Бистрица“, блок 75, сумата е 1 031 792 лв., площта е 2970 квадрата, а апартаментите са 30. На собствениците са възстановени 18 000 лв.

Най-малка се оказва сградата на блок 9А на улица „Княз Борис I" Най-скъп е проектът за саниране на улица „Николаевска" 34



Най-малка се оказва сградата на блок 9А на улица „Княз Борис I“. Проектът е на стойност 707 000 лв., в сградата има 26 апартамента, а общата площ за обновяване е 2765 квадратни метра.

По думите на градоначалника всичко върви по план и в края на пролетта санирането трябва да е приключило, ако всичко дотогава е наред.

„До месец май най-късно блоковете трябва да бъдат въведени в експлоатация и разходите да бъдат верифицирани. Днес (б.а. – вчера) на строителните площадки проведохме срещи със собствениците на жилищата и фирмите, които са избрани за изпълнители. Има разписан Акт 2 за всички, което означава, че строителните площадки са разкрити. За всички сгради се търси енергийна ефективност клас „А“, поясни Първан Дангов.

Стана ясно обаче, че някои от живеещите в блоковете не са били уведомени за тези срещи и така и не са успели да присъстват на тях. От сдружения на собствениците в различните блокове коментираха, че хората имат някои уточняващи въпроси. От кметския екип обясниха, че са насреща да отговорят на всяко едно питане.

