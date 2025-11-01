Кметът Ст. Баненски на сесията в Банско с добри новини: Стадионът в Добринище вече е общински, през 2026 г. общината започва проекти за над 15 млн. лв., насочени към развитие на летния туризъм

Стадионът в гр. Добринище вече е собственост на община Банско. В изказване извън дневния ред новината съобщи вчера на сесия кметът на общината Стойчо Баненски и тя бе приета с аплодисменти от съветниците. С това се слага край на 20-годишната сага със спортното съоръжение, за което „Струма“ многократно писа. В крайна сметка след фирмени врътки, запори и години съдебни дела общината бе принудена да извади 510 341 лв., за да придобие отново собствеността си.

„Отне ни много усилия и средства, защото имаше моменти, в които определени хора от Добринище реагираха емоционално и негативно и не ни улесниха работата. Но в крайна сметка стадионът вече е на общината“, подчерта Баненски, като не пропусна възможността да благодари на всички, които помагали в тази кауза.

Използвал, че е на трибуната пред съветниците, кметът на общината направи бегъл преглед на свършеното от екипа за почти 2-те години, в които управлява, и доста подробно обясни какво предстои през следващата година. А то хич не е малко.

За 2026 г. по Националния план за възстановяване и устойчивост общината е одобрена за инсталиране на фотоволтаични системи в Дневен център за деца и в центъра за възрастни в Места, като в проекта на стойност 310 000 лв. е включено още купуване на електрически бус и зарядна станция.

По други 4 проекта Банско ще получи 5 млн. лв. Те са по Стратегическия план за развитие на селските райони и включват реконструкции на читалищата в Банско и Добринище, на ул. „Цар Симеон“ в Банско, на уличното осветление на „Иконом Чучулайн“ и на ул. „Иван Козарев“ в Добринище.

По Интегрирани териториални инвестиции съвместно с НСА, столична община и Кюстендил общината ще изпълни и други проекти за 10 млн. – например изграждане на велопътеки Бетоловото-Банско, Банско-Св. Никола и Св. Никола-Добринище, атракционен парк и екстремна пътека в зоната на водопадите Св. Никола, както и археологически разкопки в местността.

„Проектите са амбициозни, много различни и се надявам да ги започнем още следващата година. Акцентът ни е да развиваме летния туризъм. Стадионът в Добринище също няма да е самостоятелно спортно съоръжение, а ще бъде интегриран в цялата спортна инфраструктура на общината с велоалеи, спортни терени, съоръжения, така че всички да функционират като една система“, уточни Баненски.

Освен с новината за стадиона в Добринище и многото одобрени проекти вчерашната сесия ще се запомни и с щедростта на съветниците.

Без да се двоумят, те гласуваха да бъдат отпуснати 2250 лв. на клуба по спортни танци „Силвана денс“ – за транспортни разходи и такса за участие в световното първенство в Любляна, Словения, дадоха 5000 лв. за пълноценна дейност на Спортен клуб „Катерина“, 500 лв. на Ротари клуб – Банско-Разлог – за турнир по тенис на маса, както и 10 000 лв. на МБАЛ „Д-р Асен Велев“ в Разлог.

Щедра помощ бе отпусната и на таекуон-до клуба „Хоук-Банско“. Кметът Баненски бе предложил с 5500 лв. да бъдат поощрени 4-ма от най-добрите му спортисти, като лъвският пай от 3000 лв. бе за състезателя Мартин Димитров. Съветниците не само одобриха финансовите премии, но по предложение на съветника Александър Мацурев добавиха още 5000 лв. за самия клуб за постигнати високи резултати.

ВАНЯ СИМЕОНОВА