КНСБ: В малките магазинчета е по-евтино в сравнение с големите вериги

С до 70% се оскъпяват основни хранителни продукти от малката потребителска кошница от борсата на едно до щандовете в магазините. Това е един от изводите от наблюдението на 21 стоки на КНСБ за месец август.

Различията между цената на един и същи продукт в различните градове пък стига до 19 на сто. Според наблюдението на синдикатите в малките магазинчета 10 от 17 хранителни продукта са по-евтини в сравенине с големите вериги – като кренвирши, яйца, домати и картофите. Във веригите купуваме по-евтин ориз, брашно, лимони и краставици. Разликата е между 2 и 12%.

Общата тенденция е за задържане на цените, но техните достигнати нива са все така високи, отчитат още синдикатите.

„И остава въпросът между 20 и 70% надценка от борсата до магазините дали е обоснована, ние питаме – някой да започне да отговаря„, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

