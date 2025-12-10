КНСБ подкрепя справедливите искания на всички медицински специалисти за достойни възнаграждения.

Структурите на конфедерацията и на Федерацията на синдикатите в здравеопазването-КНСБ в цялата страна ще се включат в обявената за днес, 10 декември, протестна акция на медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори.

КНСБ призовава всички свои членове в здравния сектор да се присъединят към инициативата за носене на протестни ленти на работното място, както и да изразят несъгласието си с политиката за заплащане и липсата на яснота около формирането ѝ през следващата година, като излязат пред здравните заведения между 11 и 12 часа днес.

На заседанието на НСТС на 8 декември КНСБ не подкрепи новия вариант на проектобюджета на НЗОК, от който отпаднаха първоначално предвидените средства за минимални стартови заплати.

На състоялата се на 9 декември в Народното събрание комисия за първо четене на Бюджет 2026 КНСБ отново многократно настоя да се предвидят средства за увеличение на възнагражденията на заетите в сектор „Здравеопазване“. В края на заседанието финансовият министър Теменужка Петкова се ангажира, че ще бъдат осигурени 100 млн. евро за ръст на заплатите на медицинските специалисти.

КНСБ настоява за ясна и последователна политиката за увеличение на възнагражденията в здравния сектор, както и за формирането им чрез механизмите на колективното трудово договаряне.

От КНСБ припомнят,че от април 2024 г. няма съгласие за сключване на нов Отраслов КТД в нарушение на принципите на социалния диалог. ФСЗ многократно алармира, че липсата на колективен трудов договор вече втора година води не само до замразяване на доходите на работещите в някои лечебни заведения, но и до невъзможност да се получават редица социални придобивки. „Апелираме за възстановяване на социалния диалог за постигане на достойни възнаграждения в сектора“, призовават от КНСБ.



КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА