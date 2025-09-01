Ковид-19 в Пиринско в лятна „кома“ – 1 болен за 2 седмици, 13 с грип, 15 с варицела

Норовирус прати в болница 4 деца и 1 възрастен, гости на хотел в Банско, РЗИ започва кампания за мониторинг на питейната вода за легионела в лечебни заведения, детски ясли, градини, училища и туристически обекти

Коронавирусът в Пиринско е в дълбока лятна „кома“. През първите две седмици на август е регистриран само 1 случай на Ковид-19 в цялата Благоевградска област и той е в с. Черниче, община Симитли.

В същия период има 13 случая на грип и остри респираторни заболявания само в Благоевград. 10 са случаите на ентероколит, като 8 са в Благоевград и 2 в с. Крупник. 15 са заразените с варицела – 6-има в Петрич, по 4-ма в Благоевград и Сандански и 1 в Гоце Делчев. 8 са случаите на аскаридоза, 4 на салмонелоза, 3 на кампилобактериоза, 2 на гонорея . Има 2 случая на дизентерия в Благоевград и Брежани, 2 на вирусен хепатит тип Б – в Сандански и Белица, и 1 случай на лаймска болест в Разлог, съобщиха от РЗИ – Благоевград.

Иначе на фона на голямото засушаване и безводие през първата половина на август здравните инспектори са извършили 16 изследвания за качеството на питейната вода в населени места с режимно водоподаване, сред които са благоевградските села Мощанец и Бучино. Проверката е показала, че чешмата на площада в село Спатово, община Сандански, и чешмата пред кметството в село Горно Краище, община Белица, не отговарят на показателя за ешерихия коли, колиформи, ентерококи. Освен това са изследвани проби вода от 14 минерални водоизточника по химични и микробиологични показатели. От тях 5 не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, като 4 са в минерално находище „Гулийна баня“ в село Баня, община Разлог, и в с. Спатово, община Сандански. При епидемиологичните проучвания на чревните инфекциозни заболявания не е доказана причинна връзка с питейната вода. Не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Благоевград за преустановяване на водоподаването.

От РЗИ обаче информират ,че норовирус е натръшкал гости на хотел в Банско. Това е силно заразен патоген, който причинява стомашно-чревни инфекции, протичащи с повръщане и диария, обичайно през зимата, но в конкретния случай се е проявил в разгара на лятото.

На 14 август в 21,30 ч. е подаден сигнал по телефон от дежурен екип на Филиал за спешна медицинска помощ в Банско за заболели 4 деца и 1 възрастен, които са хоспитализирани в МБАЛ – Разлог. При направеното епидемиологично проучване от специалисти на РЗИ – Благоевград се установи, че хоспитализираните са със следните оплаквания – гадене, повръщане, неразположение и висока температура до 38 градуса. Те били гости на хотел в гр. Банско. Извършена е проверка на хотела и ресторанта от специалисти от РЗИ -Благоевград и Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград. Взети са проби за изследване от вода и храна в хотела, както и материали от хоспитализираните лица, които са изпратени в Националния център по заразни и паразитни болести в София, където бе изолиран норовирус. Децата са лекувани симптоматично и са изписани в добро общо състояние на 16 и 17 август.

РЗИ – Благоевград започва кампания за мониторинг на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, в лечебните заведения, детски ясли, детски градини, училища и места за настаняване на туристи – хотели, къщи за гости, хижи и т.н. В хода на мащабната проверка ще бъдат иззети проби за наличие на бактерията легионела, причинител на острата бактериална инфекция легионелоза. Преди това собствениците и управителите на сградите са задължени да изготвят оценка на риска на водоснабдителните системи на база на подробно разписани изисквания, както и да подготвят цялостен план за безопасност на водите в сградата. При обследване на водопроводната инсталация за наличие на легионела следва да се вземат проби от най-отдалечените водочерпни кранове по водопроводните щрангове за топла и водопроводните щрангове за студена вода – т.е. за целите на първоначално натрупване на данни се взимат проби поотделно от крана за топла вода и от крана за студена вода, уточняват от РЗИ. Управителите на сградите разполагат с 6-месечен срок да изготвят оценката на риска и да предоставят информацията в здравната инспекция, който започва да тече от днес, 1 септември 2025 г., и приключва на 1 март 2026 г.

