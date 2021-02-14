Ковид – 19 в Югозапада! 18 новозаразени в Благоевград, 40 в Кюстендил, 11 в Перник

506 са новорегистрираните заразени с коронавирус за последните 24 часа. Направени са 6 537 теста. Това сочат данните в Единния информационен портал.

Най-много са новите случаи в София и Бургас.

389 са новоизлекуваните, 14 са починалите, 302 са в интензивни отделения.

Още 626 души са се ваксинирали.

Разпределението по области по настоящ адрес на новозаразените лица е, както следва: Благоевград – 18; Бургас – 57; Варна – 36; Велико Търново – 5; Видин – 1; Враца – 11; Габрово – 1; Добрич – 5; Кърджали – 2; Кюстендил – 40 ; Ловеч – 6; Пазарджик – 23; Перник – 11; Плевен – 13; Пловдив – 18; Разград – 5; Русе – 4; Силистра – 5; Сливен – 35; София област – 15; София (град) – 170; Стара Загора – 3; Търговище – 1; Хасково – 5; Шумен – 6 ; Ямбол – 10.

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