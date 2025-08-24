Когато жегата не свършва: Как влияят на тялото дългите горещини

Топлинен удар, сърдечносъдови проблеми – вредните ефекти от големите горещини върху организма са добре известни. До каква степен обаче те се натрупват, когато жегата продължава дълго, както вероятно ще бъде през август? Отговорът остава неясен, предаде АФП, позовавайки се на здравни експерти.

„Далече от това да бъде просто неудобство, повишаването на температурите може да представлява нарастващ риск за човешкото здраве, причинявайки смърт и страдание и претоварвайки здравните системи по целия свят“, припомни през юни европейският клон на Световната здравна организация (СЗО).

Оттогава две горещи вълни преминаха през континента, като втората в момента достига своя пик в някои страни като Франция. Те бяха фрапиращи не само с интензивността и температурите над 40 градуса по Целзий, но и със своята продължителност. Във Франция се очаква високите температури в някои региони да продължат и след уикенда.

Това наблюдение поражда въпроси относно последиците за здравето от жега с продължителност повече от няколко дни. Европа пази спомена за горещата вълна от 2003 г., която продължи повече от две седмици и отне живота на над 70 000 души.

Отговорът остава неясен, тъй като ефектите от горещината върху здравето понякога се проявяват със закъснение. В момента високите температури могат да причинят понякога фатални топлинен удар и дехидратация, но могат също така да влошат съществуващи заболявания, особено сърдечносъдови и респираторни. В този случай фаталният изход или хоспитализацията могат да настъпят след няколко дни.

„Ефектът от топлината върху организма не се усеща непременно веднага, но трябва да бъдем внимателни в следващите дни“, каза по-рано през седмицата френският министър на здравеопазването Катрин Вотрен.

След няколко дни на големи горещини възниква един важен въпрос – дали излагането на високи температури има все по-изразен ефект върху организми, които вече са изтощени от жегата?

Научната литература по темата остава ограничена и малко проучвания са се занимавали конкретно с последствията, пряко свързани с продължителността на горещите вълни. Въпреки че са правени отдавна, част от тях все пак дават някои отговори.

Изследване, публикувано през 2011 г. в сп. Epidemiology, базирано на данни за около 100 горещи вълни в САЩ, стига до заключението, че има „малък“ утежняващ ефект при епизоди с продължителност над четири дни.

В повечето случаи обаче рискът се свежда до „изолирания ефект от температурите ден за ден“ или с други думи десетият ден от горещата вълна не е непременно по-опасен или по-смъртоносен от третия.

В по-широк аспект изследванията не са еднозначни. Някои от тях заключават, че има значителен кумулативен ефект върху смъртността. Други обаче отчитат различни изводи от град до град, понякога стигайки до заключението, че продължителността на излагане на топлина има само „минимален или незначителен“ ефект, според анализ, публикуван през 2018 г. в сп. Science of the Total Environment.

Въпреки това през последните години научните изследвания напреднаха по отношение на някои здравни аспекти на големите горещини, което потенциално би могло да промени ситуацията.

Това е особено вярно за вредния ефект от горещите вълни или дори само на топлината върху съня.

Въздействието беше подчертано през 2024 г. от Lancet Countdown, доклад, публикуван ежегодно от авторитетното медицинско списание, който прави преглед на здравните ефекти от глобалното затопляне. „Излагането на топлина все повече засяга качеството на съня, което от своя страна има последствия за физическото и психическото здраве“, обобщиха авторите.

Отрицателният ефект от лошия сън има тенденция да се натрупва с течението на тежки за организма нощи, нарушавайки способността му да се възстановява.

Обобщение на няколко научни изследвания, публикувано в средата на 2024 г. в сп. Sleep Medicine, показа, че повишаването на температурите, предизвикано от изменението на климата и урбанизацията, представлява глобална заплаха за съня.





