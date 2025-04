„Когато лагерният огън изстива, но ти все още си буден“ – Последните думи на Вал Килмър в социалните мрежи

Cлед опустошителна дългогодишна битка с рака на гърлото и влошаване на здравето Вал Килмър почина на 65-годишна възраст.

Смъртта на обичания актьор, известен с работата си в „Топ Гън“ (1986 г.) и „Батман завинаги“ (1995 г.), беше потвърдена от семейството му пред NYT във вторник вечерта.

Битката му с рака на гърлото, която започна през 2014 г. и в която той се подложи на химиотерапия, облъчване и операция, преди да бъде обявен за свободен от рак през 2021 г., го принуди да се оттегли от холивудското внимание, припомня Daily Mail.

Въпреки че през 2019 г. спря да посещава събития на червения килим, Килмър поддържаше връзка с феновете, като споделяше свои произведения на изкуството и редки селфита в Instagram.

А по-малко от два месеца преди смъртта си Килмър публикува една от последните си публикации в социалните мрежи на 23 февруари 2025 г.

Той качи призрачни кадри, на които се мотае в тапицирана стая с художника/музиканта Дейвид Чой, които първоначално са заснети и публикувани от Чой през 2021 г.

Звездата изглежда сравнително здрава, със стройно телосложение, чисто избръснато лице и дълга коса.

В клипа Килмър, чиито гласни струни са увредени от лечението на рак на гърлото, говори за кратко, преди да изпробва маската на Батман, направена по поръчка от Чой.

Килмър, който преди 30 години е изиграл кръстоносеца с пелерина, се шегува, че „отдавна“ не е преживявал славните дни на Батман.

След като го облича, Килмър се взира в камерата, преди да се насочи към цветен портрет на Батман, който вероятно е бил нарисуван за него от Чой.

Заедно с видеоклипа Килмър сподели визуализации на други произведения на Чой, свързани с Батман, както и клипове на художника, в които той говори за любовта си към супергероя.

Килмър не е поставил надпис под публикацията от февруари 2023 г., която събра близо 30 000 „харесвания“ от неговите 634 000 последователи в Инстаграм.

Истинският последен пост на Килмър в Инстаграм е публикуван на 22 март.

В него има снимка на една от оригиналните му картини, която той беше подписал и публикувал на уебсайта си за продажба.

„Има онова нощно сияние“, пише той за творбата.

„Хладни тонове със слаб пламък, като когато лагерният огън изстива, но ти все още си буден“.

Килмър се увлича по изкуството още от детството си, но след като влошеното му здравословно състояние го принуждава да се откаже от актьорската професия, той го превръща в свой основен фокус.

Новината за преждевременната смърт на Килмър шокира феновете и Холивуд.

Дъщеря му Мерседес Килмър, която той споделя с бившата си съпруга Джоан Уоли, разкри, че той е починал от пневмония в Лос Анджелис във вторник.

Освен 33-годишната Мерседес, той има и 29-годишен син Джак Килмър. Килмър беше женен за майка им Джоан от 1988 до 1996 г.

През 2014 г. Килмър е диагностициран с рак на гърлото и претърпява операция, включително трахеотомия, която значително повлиява на способността му да говори. По-късно той е обявен за свободен от рак.

Килмър е известен с ролята си на Айсмен в хитовия филм „Топ Гън“ от 1986 г. и на Батман/Брус Уейн в „Батман завинаги“ от 1995 г.

Известен е и с ролята на музиканта Джим Морисън във филма The Doors от 1991 г.

За последен път Килмър присъства на публично събитие на червения килим през 2019 г.

Той се присъедини към колеги актьори, като Бен Доненбърг, на Simply Shakespeare’s Live Read of The Merchant Of Venice, който се проведе в Walt Disney Concert Hall в Лос Анджелис на 28 октомври 2019 г.

Vesti.bg