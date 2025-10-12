Когато „не мога тази вечер“ е всяка вечер

Вече сме писали, макар и донякъде игриво, за шокиращата причина, поради която много от жените отказват секс.

И тя се корени – отново метафорично – в „косматите крака“, т.е. в усещането на жената, че не се е „приготвила достатъчно“ и „не „изглежда достатъчно добре“, за да прави секс, дори с партньора си.

Сега ще поговорим малко по-серизно по въпроса за потиснатите сексуални желания на жените, като потърсим отговор на въпроса защо някои жени така и не могат да се насладят на секса, дори и в продължителна връзка с добре познат човек.

За задоволително сексуално изживяване при жените трябва да са налице много фактори. Именно поради по-комплексната сексуалност, голяма част от жените така не се научават да изпитват удоволствие от сексуалния акт.

В други случаи, жени, които преди са намирали секса за забавен и необходим, „някъде по пътя“ успяват да престанат да се наслаждават и дори напълно го изключват от живота си.

Основните фактори, които допринасят за липсата на сексуално удовлетворение и намаляват сексуалното желание при жените, са свързани с психичните заболявания, емоционалните състояния, хормоналния дисбаланс. Но също така и с културните очаквания, с които е натоварен сексуалният акт.

Друг фактор са преживените негативни емоции или травматични събития, свързани със секса.

Но дори да са налице някои от изброените фактори, това изобщо не е краят. Липсата на желание за секс не бива да се приема за даденост, пише д-р Ла Кийта Картър в статия за Psychology Today, наречена „Когато „не тази вечер“ е всяка вечер“.

Американският сексолог разглежда по-детайлно причните за сексуалния блокаж при жените и предлага варианти за преодоляването му.

Фактор 1: Влошено психично или емоционално здраве

Психичните разстройства, например тревожност и депресия, имат огромно негативно влияние върху желанието за сексуални изживявания. Натрапчивите мисли, ниското самочувствие и липсата на психическа енергия са често срещани симптоми на тревожност и депресия.

Жените, които се борят с подобни психични разстройства и състояния или такива, които се намират в нестабилно емоционално състояние, често съобщават, че изпитват нежелание за сексуален контакт или се сблъскват с трудности при постигането на сексуално удоволствие.

Според проучване от 2013 година (Thomas, H. N., Hess, R., & Thurston, R. C. (2013). Correlates of sexual activity and satisfaction in midlife and older women. Annals of Family Medicine, 11(2), 129-134) жените с депресия са по-склонни да изпитват по-ниски нива на сексуално желание и удовлетворение в сравнение с жените, които не са депресирани.

Проучването също така подчертава, че намаленият сексуален интерес е страничен ефект на антидепресантите, които често се предписват при тревожност и депресия, влияе негативно върху либидото.

Тревожността, особено безпокойството, свързано с представянето, както и генерализираната тревожност, също може да нарушат сексуалното преживяване.

Когато жените се чувстват под натиск да „се представят“ или да отговорят на определени очаквания по време на секс, това може да доведе до повишен стрес и да им попречи да се включат пълноценно в преживяването.

Проучване от 2008 година (Brotto, L. A., Basson, R., & Luria, M., 2008, A mindfulness-based group psychoeducational intervention targeting sexual arousal disorder in women. Journal of Sexual Medicine, 5(7), 1646-1659) установява, че жените с тревожни разстройства често съобщават за трудности при постигането на сексуална възбуда и удовлетворение, до голяма степен поради засилените им физиологични и емоционални реакции към стрес.

Фактор 2: Хормонален дисбаланс

Хормоните играят решаваща роля в сексуалната функция и удоволствието, а дисбалансът може да доведе до намалено либидо и намалено сексуално удовлетворение при жените.

Състояния като синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ), нарушения на щитовидната жлеза и хормоналните промени, претърпявани по време на менопаузата, са сред основните виновници.

Например, ниските нива на естроген, които често се появяват по време на менопаузата, могат да доведат до вагинална сухота и дискомфорт по време на полов акт, което естествено може да намали удоволствието, свързано със сексуалната активност (Kingsberg & Woodard, 2015, Female sexual dysfunction: Focus on low desire. Obstetrics and Gynecology, 125(2), 477-486).

Проучване от 2010 година (Nappi, R. E., Palacios, S., Panay, N., & Particco, M. (2010). Vulvovaginal atrophy in the postmenopausal years: The prevalence of symptoms and impact on quality of life. Climacteric, 13(6), 460-468) установява, че приблизително 50% от жените в постменопауза изпитват сексуална дисфункция, като вагиналната сухота и болезнеността по време на полов акт са често срещани оплаквания. Тези симптоми се дължат предимно на спад в нивата на естроген, което влияе върху еластичността и смазването на вагиналната тъкан.

Друго проучване подчертава, че тестостеронът също играе роля в либидото и сексуалното удоволствие. Повечето хора предполагат, че жените нямат тестостерон, но това не е вярно: жените имат малки количества тестостерон в телата си, точно както мъжете имат малки количества естроген в телата си.

Жените с по-ниски от нормалните нива на тестостерон често съобщават за по-ниско сексуално желание и удовлетворение. (Davison, S. L., Bell, R. J., LaChina, M., Holden, S. L., & Davis, S. R. (2005). Sexual function in well women: stratification by sexual satisfaction, hormone use, and menopause status. Journal of Sexual Medicine, 2(5), 667-675).

Фактор 3: Културни и социални очаквания

Социокултурните фактори, като например ограничителните културни норми и налагането на сексуален срам, което е типично за някои религии и етноси, също могат да окажат дълбоко влияние върху способността на жената да се наслаждава на секса.

Културните и обществените послания за женската сексуалност често оформят възприятието на жената за себе си като сексуално същество. В почти всички консервативни култури или общности жените често са социализирани да гледат на секса като на табу или да изпитват срам относно сексуалното изразяване или нужди.

Тези вкоренени вярвания могат да доведат до вина или дискомфорт по време на сексуални срещи, като в крайна сметка намаляват способността им да изпитват удоволствие. За съжаление, културният натиск над жените продължава да е достатъчно силен навсякъде по света, така че да гарантира невъзможността им да се наслаждават свободно на сексуалния акт.

Авторката на Psychology Today цитира изследване от 2012 година (Sanchez, D. T., Kiefer, A. K., & Ybarra, O. (2012). Sexual submissiveness in women: A sexual script that hinders women’s intentions to pursue personal power. Journal of Sex Research, 49(5), 488-495), установяващо, че жените, които имат интернализирани, традиционни полови роли и високи нива на сексуален срам – съвсем не изненадващо – имат по-ниски нива на сексуално удовлетворение и трудности при съобщаването на сексуалните си нужди. Тази липса на комуникация може да доведе до незадоволителни сексуални преживявания, тъй като те може да се чувстват неудобно да обсъждат какво им носи удоволствие или да изразяват дискомфорт по време на секс.

Фактор 4: Травматични състояния

Жени, преживели сексуално или физическо насилие или преминали през унизителни изживявания, свързани с половия акт, като отговор може да се опитат да минимализират присъствието на секса в живота си. Те най-вероятно се борят с последиците на травмата, като е възможно да изпитват и влошено психично или емоционално здраве. Ако случаят е такъв, те следва да работят с психолог или при нужда – с психиатър, за да се справят с последиците от негативното преживяване.