Кога да сложим киселото зеле, за да стане готово за Коледа

Дойде сезонът за приготвяне на киселото зеле. То е неизменна част от зимнината на българина. Консумацията му има множество ползи за здравето. Богато е на витамини и минерали, а пробиотичните бактерии в него повишат имунната система. Редовната консумация на кисело зеле също така може да подобри храносмилането и микрофлората на стомашно-чревния тракт. Може да се консумира под формата на салата или различни ястия.

Няма нищо по-вкусно от домашно приготвените кисели зелки, затова в много български домове се подготвят и пълнят бидони. Много важно е кога да го сложим, за да стане готово за коледните празници. Ако е много студено, няма да ферментира, а ако е много топло – също няма да стане.

Специалистите съветват, че е най-добре зелето да се сложи в бидоните в началото на ноември, но не по-късно от 20 ноември, за да стане до Коледа.

Ако решите сами да си го приготвите, след като подредите зелките в бидона и ги залеете със саламура, трябва да ги затиснете, така че да не изплуват и редовно да ги претакате, докато станат готови. Някои хора добавят ябълка, дюля, червено зеле.

Не всяко зеле е подходящо за бидона. Слагат се късните сортове, като се подбират твърди, стегнати зелки. Добре е големината им да е съобразена с отвора на бидона, за да не се налага да се режат. За съд с вместимост 80 л са необходими около 35 кг зеле. Що се отнася до пропорцията между солта и водата, всеки я прави на вкус. Специалистите съветват да спазите следната пропорция: 40 гр. едра морска сол на 1 кг зеле.

Когато е готово е важно да добавите няколко корена от хрян или натриев бензоат, за да стопирате процеса на ферментация и да му се наслаждавате чак до пролетта.

Ако не се наемате да си го приготвите сами, а си купувате, то лекарите съветват да изплакнете закупеното кисело зеле преди употреба. Това е необходимо, за да се отстранят излишните сол и оцет, които обикновено се добавят обилно към продукта за удължаване на срока му на годност.

Също така, купешкото кисело зеле може да съдържа различни изкуствени подобрители на вкуса и консерванти – измиването ще помогне за намаляване на количеството им, а и за подобряване на вкусовите му качества.