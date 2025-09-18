Кога е Черният петък в Емаг и други магазини? Кога започва и до кога е?

Черен петък е най-голямото търговско събитие в годината, когато магазини и онлайн платформи, сред които гигантът Емаг, предлагат огромни намаления. Този ден е шанс за големи спестявания и започва коледния пазарен сезон. В тази статия ще разгледаме какво представлява Черният петък, кога се провежда в България и по света, как да се подготвите за успешно пазаруване и в кои магазини и категории да търсите най-добрите оферти.

Какво означава „Черен петък“?

„Черен петък“ е термин, който се свързва с най-голямото търговско събитие в годината, когато магазини и онлайн платформи предлагат значителни намаления на продуктите си. Това е денят, когато търговците откриват официално коледните намаления, като привлекат огромен поток от купувачи с атрактивни оферти. Името „Черен петък“ има исторически произход – то идва от практиката на търговците да преминават от „червените“ числа (загуби) в „черните“ (печалби) благодарение на рекордните продажби. Така, денят става синоним на голямо пазаруване и големи отстъпки.

Защо Черен петък е толкова популярен?

Популярността на Черния петък може да се обясни с няколко ключови фактора. Първо, огромните отстъпки и промо привлекат хора, които искат да закупят желаните стоки на значително по-ниски цени. Второ, Черният петък става част от културата на пазаруването, като много хора го разглеждат като традиция и шанс да закупят подаръци за предстоящите празници. От друга страна, глобализацията и онлайн търговията са позволили събитието да премине извън пределите на САЩ и да стане глобално, с търговци от всякакъв тип, които участват в него. Черният петък също така привлича вниманието на медиите, като засилва интереса на потребителите.

Кога е началото на Черен петък в Емаг тази година – в колко часа започва и кой ден се пада?

Въпреки че официалната дата за Черния петък в Емаг тази година още не е обявена, обикновено събитието се провежда през ноември. Точното начало и час на стартиране на намаленията също често се обявяват в последния момент. Очаква се отстъпките да започнат в края на ноември, като много търговци избягват фиксираната дата и организират различни акции през цялата седмица. Така че, ако се готвите за големите намаления на Emag, най-вероятно те ще започнат през последната седмица на ноември, но точната дата и час ще бъдат потвърдени скоро от сайта на магазина. За актуална информация следете https://cherenpetak.bg/cheren-petak-emag/

До кога е Черен петък в Емаг?

Черният петък в Emag обикновено продължава поне няколко дни след началото на събитието. Търговците често удължават промоциите и намаленията и за уикенда след първоначалния ден, като по този начин осигуряват още повече възможности на потребителите да се възползват от офертите. В минали години промоциите продължават до неделя или понеделник, а някои магазини дори организират “Черен понеделник” с допълнителни намаления. Точният период и продължителност за Черния петък в Емаг тази година ще бъдат обявени скоро на сайта на търговеца.

В кои други магазини ще има изгодни оферти за Черен петък?

Черният петък не е ограничен само до Емаг. Много други търговци в България също предлагат значителни намаления и специални оферти. Пълният списъка с оферти и магазини можете да откриете тук https://cherenpetak.bg/ . Ако сте готови да пазарувате и в други магазини, ето няколко търговски вериги, които със сигурност ще участват в събитието:

Технополис

Техномаркет

Хиполенд

Зора

Юск

Практикер

Темакс

Комсед

Бохемия





В кои категории ще са най-големите намаления в брошурата на Емаг на Черен петък

Емаг предлага голямо разнообразие от продукти с отстъпки, като основните намаления обикновено обхващат електроника, техника, мебели. Ако се чудите в кои области да търсите най-големите сделки, тези са сред най-популярните:

Лаптопи и компютри

Телевизори

Телефони и Смартфони

Климатици

Кафемашини

Прахосмукачки

Перални

Памперси

Таблети

Хладилници

Часовници

Други популярни артикули с отстъпка са парфюми и козметика, дрехи и обувки, домакински уреди, детски стоки, коледни подаръци и много още.

Кога е Черен петък в България и други държави?

Черен петък, или Black Friday, е търговско събитие, което се провежда ежегодно в края на ноември и бележи началото на коледния пазарен сезон. Въпреки че произхожда от САЩ, събитието е възприето и в много други държави, включително България.

България

В България Черният петък се е утвърдил през последните години, като основно се организира от онлайн търговци като eMAG. През изминалата година събитието започна на 15 ноември и продължи до края на месеца, включително и през уикенда, за да предостави на потребителите повече време да се възползват от намаленията. Платформата cherenpetak.bg поддържа актуална информация за провеждането на събитието.

Англия

В Обединеното кралство Черният петък обикновено стартира на 29 ноември. Много търговци започнаха своите промоции още в началото на ноември, като продължиха до Cyber Monday на 2 декември, предоставяйки на потребителите разширен период за пазаруване.

САЩ

В Съединените щати Черният петък традиционно се провежда в петък след Деня на благодарността. Много търговци започват своите намаления още в началото на ноември, като продължават до Cyber Monday на 2 декември.

Германия

В Германия Черният петък обикновено съвпада с датата в САЩ. Много търговци започват своите промоции още в началото на ноември, като продължават до Cyber Monday на 2 декември, предоставяйки на потребителите разширен период за пазаруване.

Турция

В Турция Черният петък е около 29 ноември. Много търговци стартират своите промоции още в началото на ноември, като също продължават до Cyber Monday на 2 декември, предоставяйки на потребителите разширен период за пазаруване.

Кога е бил Черен петък в Емаг в миналото

eMAG организира Черен петък ежегодно, като датите варират всяка година. През 2024 г. събитието започна на 15 ноември и продължи до края на месеца. В предишни години датите бяха:

2023 г. : 25 ноември

: 25 ноември 2022 г. : 26 ноември

: 26 ноември 2021 г. : 27 ноември

: 27 ноември 2020 г. : 28 ноември

: 28 ноември 2019 г. : 29 ноември

: 29 ноември 2018 г.: 30 ноември

Тези дати показват, че eMAG обикновено организира Черен петък в края на ноември, като точната дата може да варира всяка година.

Подгответе се за голямото пазаруване на Black Friday

Black friday е едно от най-очакваните търговски събития в годината, когато намаленията привлекат милиони купувачи по целия свят. За да се възползвате максимално от тези отстъпки и да избегнете паника в последния момент, е важно да сте добре подготвени. Сайтът cherenpetak.bg ще ви помогне с това. Все пак можем да ви дадем няколко съвета, които ще ви помогнат да се справите с голямото пазаруване и да се възползвате от най-добрите предложения.

Определете бюджета си: Планирайте колко сте готови да похарчите, за да избегнете излишни разходи. Направете списък с желанията си: Съставете списък с продукти, които искате да закупите. Това ще ви помогне да се концентрирате върху важните покупки и да не се разсеете от изкушаващи оферти. Следете предишни намаления: Ако знаете цените на продуктите предварително, ще можете да прецените дали намаленията наистина са изгодни. Бъдете бързи: Черният петък е свързан с ограничени количества и изключително голямо търсене. Бъдете готови да направите покупката си бързо, за да не изпуснете отстъпката.





4 насоки за успешно пазаруване в eMag на Черен петък

Запишете се за бюлетин на eMag: Това ще ви даде достъп до ексклузивни оферти и първоначална информация за започването на намаленията. Използвайте приложението на eMag: Пазаруването чрез мобилното приложение на eMag може да бъде по-бързо и по-удобно, като ви позволява да следите актуалните оферти. Добавете продуктите в кошницата си предварително: Това ще ви спести време, когато започнат намаленията, и ще може бързо да завършите покупката си. Внимание към транспортните разходи: Проверявайте условията за безплатна доставка или намалени такси за доставка по време на Черния петък.

Кратка история на Черен петък

Черният петък започва в Съединените щати в началото на 60-те години на XX век. Първоначално този ден се е свързвал с хаос и претоварване на пътя, тъй като милиони хора започвали да пътуват за да се подготвят за Деня на благодарността. Терминът „Черен петък“ бил използван от полицията в Филаделфия, за да опише огромния трафик и тълпи от хора.

През 1980-те години търговците започнали да осъзнават търговския потенциал на деня и да въвеждат големи намаления, което постепенно превърнало Черния петък в най-голямото търговско събитие на годината. Въпреки че терминът „Черен петък“ имал негативен контекст в началото, с времето той започнал да символизира прехода на търговците от финансови загуби към печалби, като „черен“ е бил синоним на положителен финансов резултат. В наши дни Черният петък е широко разпространен не само в САЩ, но и в други части на света, включително Европа и България.





