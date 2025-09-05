Кога жените са в настроение за секс?

Един от разпространените митове за секса е, че мъжете са винаги готови, докато жените имат нужда от специална настройка, за да се заредят с настроение за секс. Но всъщност и двата пола имат своите слаби и силни моменти, що се отнася до желанието за секс.

Така че нека развенчаем митовете по темата, като започнем с любопитни факти, обясняващи защо и кога жените са най-разгонени?

Въпреки разпространеното схващане, че в горните класове на гимназията и по време на студентските си години жените са най-разкрепостени в сексуално отношение, се оказва, че около 30-40-годишна възраст жените са най-разгонени, склонни не само към повече секс, но и секс за една нощ. Обяснението за поовишеното желание за секс у жените на средна възраст е намаляването на плодовитостта с приближаване до периода на менопауза.

Настроението за секс, обаче, не зависи само от възрастта, но и от месечния цикъл. Седмица след него жените се чувстват най-сексапилни и желани, а сексуалният им апетит е най-голям. Повишеното либидо има своето логично биологично обяснение, а именно периодът на овулация, когато шансът за забременяване е най-голям.

Сексуалното желание у жените се влияе и от сезоните и се събужда с настъпването на пролетта. Топлите месеци зареждат жените не само с огромно количество сексуална енергия, но и ги тласкат към по-разкрепостено поведение в леглото. Едно от обяснението за това нестихващо настроение е свързано с дългите дни през лятото, повечето слънчеви часове и сезонът на отпуските и почивките – все неща, които стимулират отделянето на хормона на щастието ендорфин.

Сексуалното желание при жените понякога рязко нараства по време на бременност било заради бушуващите хормони през този период, или заради притеснението от нежелана бременност.

Докато мъжете са готови за секс в ранни зори, на жените им е нужно малко повече време, за да се настроят на секс вълна. Около 9-10 ч. е идеалният момент за секс, тъй като по това време хормоните, касаещи сексуалното желание, са в своя пик, а ежедневието все още не ви е погълнало със своите задължения, проблеми и стрес.





