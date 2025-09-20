Кога кафето е вредно за мозъка?

Учени от университета Мърдок (Австрия) установиха, че пиенето на повече от три чаши кафе на ден е вредно за мозъка. Това количество от кофеиновата напитка може да доведе до ускорено намаляване на когнитивните способности с възрастта, съобщава изданието Daily Mail, цитирайки уебсайта на Международната конференция на Асоциацията на Алцхаймер (AAIC 2024). В проучването са участвали няколко хиляди жители на Обединеното кралство. Те са били помолени да кажат колко често консумират чай и кафе.

Вреда от кафето за мозъка

Отбелязва се, че повече от половината от анкетираните са заявили, че пият от една до три чаши кафе на ден. Една четвърт от анкетираните изобщо не пият кафе, а 18% заявяват, че пият четири или повече чаши дневно. 47% от участниците в проучването също съобщават, че пият четири или повече чаши чай дневно. Други 38% са се ограничили до една до три чаши, а 15% от субектите не са пили чай.

Според публикуваната информация след проучването учените са оценили когнитивните способности на субектите с помощта на специални тестове и са започнали да ги наблюдават. След 10 години данните за умствените умения на участниците са били актуализирани.

Експертите стигат до извода, че хората, които пият повече от три чаши кафе на ден, са изложени на по-голям риск от ускорен когнитивен спад с напредване на възрастта. Тази група хора е по-вероятно да изпитва проблеми с паметта, мисленето и вземането на решения в сравнение с тези, които или изобщо не пият кафе, или се ограничават до една до три чаши на ден. Обратно, съобщава се също, че консумацията на чай показва потенциален защитен ефект. При доброволци, които редовно пият чай, процесът на влошаване на умствената функция се забавя.

Експерти от Института за биологични изследвания Солка установиха, че пиенето на две чаши чай на ден може да помогне за запазване на паметта. Първата тестова група е приемала 500 мг чай на ден, което съответства на две чаши. Вторият не се е придържала към тези правила. По време на тригодишното проучване на участниците са дадени задачи за тестване на паметта им и е наблюдавано развитието им. В края на проучването е установено, че тези, които следват препоръките, са се подобрили средно с 10,5%. Оказва се, че естествените химикали в чая, наречени флаваноли, засилват мозъчната активност. Тези антиоксиданти се намират в много зеленчуци, плодове, горски плодове, както и в чай и вино.

Учените стигнали до това заключение, след като проучили как влияят на паметта на повече от 3500 здрави хора над 60-годишна възраст. Учените стигат до извода, че няма значение какъв вид чай пиете: черен, бял или зелен. Ефектът е един и същ. Професор Гюнтер Кунле от университета в Рединг споделя: „Пиенето на чай е най-лесният начин да увеличите количеството флаванол в тялото си. Две чаши ще са достатъчни. Можете също да пиете чай с мляко, това няма да повлияе на резултатите“.





