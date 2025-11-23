Кожата ви ще засияе на мига: Домашни маски с кафе

Кафето притежава невероятен аромат и превъзходен вкус, но освен за събуждане, можем да го използваме и за грижа за кожата. То е пълно с антиоксиданти, с които подмладява и подхранва кожата. През есента и зимата е добре да обръщаме малко повече внимание на кожата на лицето си и затова днес ви предлагаме няколко маски за лице с кафе:



Кафе и мед



Смесването на кафе и мед ще подобри блясъка и еластичността на кожата ви. Помага и за намаляване на бръчките, тъмните петна и фините линии.

Смесете една супена лъжица мед и кафе, нанесете върху цялото лице и оставете да подейства за 20 минути. След това изплакнете със студена вода, ще усетите резултата на момента.



Кафе и куркума



Куркумата е известна с антимикробните и противовъзпалителните си свойства. Следователно, тази смес изсветлява пигментацията и подобрява еластичността на кожата. За да премахнете зачервяване и други петна по кожата, добавете и малко мляко.

Една супена лъжица кафе, ½ супена лъжица сурово мляко и ½ чаена лъжичка куркума на прах. Смесете съставките и нанесете равномерно върху кожата и шията си. След 15 минути изплакнете със студена вода.

Кафе и нахут



Ако искате маска, пълна с витамини, минерали и цинк, то тази с кафе и нахут е точно за вас! Те хидратират, борят се с акнето, ексфолират кожата и премахват всички замърсявания. За да добавите и антиоксиданти към тази магична смес, използвайте алое вера и мед.

3 супени лъжици кафе на прах и 1 супена лъжица брашно от нахут. Към тях добавете 2 супени лъжици алое вера и 3 супени лъжици мед. Разбъркайте добре и нанесете равномерно на лицето. Оставете за 15 минути и изплакнете със студена вода.

Кафе и кисело мляко



Тази маска ексфолира, успокоява и хидратира кожата.

Необходими са ви: 1 супена лъжица кафе на прах и две супени лъжици кисело мляко. Разбъркайте добре и нанесете маската върху лицето и шията. Оставете за 20 минути и изплакнете. Ще усетите хидратиращия и подмладяващ ефект веднага.

Кафе и кокосово масло

Тази маска ще хидратира кожата ви в дълбочина и ще ѝ придаде незабавен блясък.

Необходими са ви 1 супена лъжица кафе на прах и 1 супена лъжица кокосово масло. Разбъркайте добре и нанесете върху лицето. Масажирайте с кръгови движения и оставете да подейства за 20 минути, след което изплакнете със студена вода.

Woman.bg