Козлите влизат в тежка серия сблъсъци с челниците преди зимната пауза

„Банско“ се препъна два пъти в рамките на няколко дни преди гостуването на „Балкан“. Предния уикенд козлите видяха края на серията от 5 мача без загуба, а в сряда ги отупа и „Ботев“ /Ихт/ в зоналния полуфинал за купата на Аматьорската футболна лига. Наставникът Борислав Хазуров трябва да проектира състава си така, че да премине успешно през тежките изпитания в оставащите три мача преди зимната пауза – двете поредни визити в Ботевград и в Самоков срещу лидера „Рилски спортист“ и домакинството на друг от челниците „Витоша“. В турнирния сблъсък с ихтиманци централната двойка защитници Йордан Лечов и Костадин Слаев получиха почивка, за да се възстановят напълно от леките травми, споходили ги при поражението миналата събота от „Струмска слава“. Заради здравословни проблеми лимитирано игрово време от пейката треньорският щаб дава на Георги Фикийн и Владислав Златинов. Няма да бъде използван в началото на мача срещу Иван Редовски и компания Ибрахим Шериф, който има да наваксва с кондицията, след като излекува болежките си. На линия от първите минути след наказание е Георги Проев, на когото се възлагат надежди да бележи в противниковите мрежи.

В тима на ботевградчани се завръща Стивън Славков, който не игра при нулевото равенство в Гоце Делчев за натрупани картони, но резервната скамейка все така остава полупразна.

ВАСИЛ БОРИСОВ