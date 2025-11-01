Козлите си връщат петима основни футболисти за гостуването в Сапарева баня

“Банско“ връща в игра петима от основните си футболисти за днешното гостуване на „Германея“. Владислав Златинов бе включен в групата за срещата, след като получи почивка в мача за купата на АФЛ с „Национал“ (Сф). Ветеранът е на линия заедно с капитана Костадин Слаев и Йордан Лечов, които също бяха съхранени при победата в базата на НСА „Васил Левски“ в сряда. Марио Димитров и Георги Фикийн пропуснаха визитата в София заради контузиите, от които се оплакаха след нулевото реми срещу съседите от „Пирин“ (Разлог) предната седмица. Не е ясно до каква степен може да бъде ползван Лазар Еринин, който бе заменен в столицата след 50 минути, защото почувства болки в левия глезен. Възможно е той да играе на инжекции. Сред титулярите се очаква да се завърне Асен Либяховски, чийто принос за успеха над „Национал“ бе съществен. Под въпрос е Георги Проев, след като тренираше вчера и в четвъртък на индивидуален режим. Тимът от Сапарева баня също има проблеми и не да може да разчита на Слави Наков, който си изкара червен картон при гостуването на „Пирин“ (Гоце Делчев). Под съмнение е участието на Иван Кьосев, страдащ от болки в прасците. „Няма какво да крием. Всяка точка е важна за нас, ако искаме да осъществим своите цели. Някои ни пишат фаворити, но фаворит се става с игра и доказване на терена. Вярвам, че всички момчета ще се вложат максимално и ще успеем да вземем точки на негостоприемен терен. Не вярвам съперникът да се е отказал от преследване на целта да остане в Трета лига, а това предполага поредния труден мач за нас“, коментира наставникът на козлите Борислав Хазуров.

