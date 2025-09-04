Кои бележки за училища и детски градини отпадат и кои остават задължителни

Край на една от най-досадните административни процедури за родителите в началото на учебната година – носенето на хартиени профилактични картони и „контактни бележки“ в училищата и детските градини. Електронната система за здравни досиета на децата до 18-годишна възраст стартира, като се очаква да облекчи значително и родителите, и лекарите. „Спестява се стоенето и чакането пред кабинетите“, коментира д-р Гергана Николова, личен лекар и член на УС на БЛС.

С началото на новата учебна година родителите вече няма да носят лично документи за проведени профилактични прегледи. Информацията ще се въвежда директно в електронното здравно досие на детето от личния лекар и ще бъде достъпна за медицинските специалисти в училищата.

„На практика тази електронизация трябва да влезе в сила от 1 септември. Системата вече трябва да е валидна и активна“, обясни д-р Николова. Тя обаче направи важно уточнение, че в променената наредба на Министерство на здравеопазването е заложен по-дълъг срок: „В наредбата, променена от 27 декември 2024 г., е упоменат ясно и категорично срокът за електронизация на личните профилактични карти – 1 септември 2025 година“.

Д-р Николова подчерта, че една от най-големите ползи е премахването на т.нар. контактна бележка. „Ако касае издаването на контактна бележка, която удостоверява, че детето не е имало контакт със заразно болни, тази медицинска бележка отпада“, заяви тя.

Това обаче не важи за извиняването на отсъствия по болест. „Ако трябва да бъде издаден медицински документ, който касае отсъствията на детето, да, то трябва да има медицински документ от лекаря, който да упомене, че е било болно. Никой не може да напише дали едно дете е болно, или не, без да го прегледа“, категорична е д-р Николова.

Системата ще облекчи значително и личните лекари, особено при първокласниците, тъй като няма да се налага ръчното преписване на цялата имунизационна история на детето. „Това е огромен обем писмен труд, който отнема страшно много полезно време, в което можем да се занимаваме с пряка работа с пациентите“, каза лекарят.

Новата електронна услуга няма да се заплаща допълнително от родителите.Нова ТВ





