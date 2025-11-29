Кои мъже ще ви носят на ръце и кои не харесват глезотиите

Има мъже, които третират половинките си като кралици, и такива, които смятат глезенето на любимите им за лиготии. Господата от някои зодиакални знаци са по-склонни да угаждат на любимите си, докато други не чувстват необходимостта да правят каквото и да било, за да засвидетелстват любовта си. И не защото не ги обичат, а защото не мислят, че тя заслужава да й се угажда кой знае колко.

Вижте кои мъже ще ви носят на ръце и кои са категорични, че в една връзка няма място за глезене.

Рак

Мъжът Рак обича да глези партньорите си и да им дава всичко, което искат. Те са пристрастени към широките усмивки и целувки, които ще получат в замяна. Независимо от това, което желаете, партньорът ви Рак определено ще ги изпълни.

Козирог

Те изглеждат сериозни, но са с меки души. Мъжете от тази зодия ще ви почитат и ще ви дадат всички луксозни неща, които заслужавате в живота. Това е начинът им да покажат отдадеността си към вас.

Лъв

Той обича да получава внимание и му харесва някой да се грижи за него, но бъдете сигурни, че той ще се отнася с вас по същия начин. Очаквайте много подаръци и луксозни вечери. Лъвът знае какво трябва на любимата му, за да бъде щастлива.

Телец

Той обича да глези партньорката си, но неговият стил е малко по-различен. Вместо луксозни подаръци и еротични масажи, той ще демонстрира любовта си, показвайки се като невероятно подкрепящ, грижовен и отговорен.

Риби

Мъжете от тази зодия може да направят немислимото, за да накарат момичето си да се чувства специално. Те не претупват нещата, когато става дума за романтика. Очаквайте букети, в които обаче всяко цвете ще има своето послание, фантастични срещи, закуска в леглото и внезапни ваканции. Мъжът Риби без значение колко е зает, той винаги ще бъде там с любов и ласки. Той е превъзходно нежен и едновременно с това страстен в леглото.

Дева

Мъжете от този знак няма да направят нищо показно, за да покажат колко сте специални за тях, но техните малки жестове говорят много. Вие сте тяхната принцеса и ще го разберете по това как отварят вратите за вас, дърпат стола ви или ви изненадва със сладки символи и послания, които показват, че мислят за вас. Те са много сладки.

Скорпион

Господата от тази зодия са пламенни, крайни и много страстни. Въпреки че може да сте тяхната кралица, най-добре е да не очаквате да ви глезят през цялото време. Той няма да ви глези с големи и фантастични жестове, но ще ви почита като богиня в леглото. Там той показва обожанието си към вас и своите чувства.

Везни

Всички знаем, че Везните винаги се опитват да угодят на всички по възможно найдобрия начин. Господата от тази зодия трудно отказват, но въпреки това няма да угодят на всяка ваша прищявка. Те ще се грижат за вас с цялата любов, но не винаги ще става на вашето.

Водолей

За мъжете от тази зодия е по-важно да се свържете дълбоко и истински, отколкото да ви зариват с подаръци. На тях това им се струва повърхностно. Водолеят иска и двамата партньори да положат еднакви усилия в отношенията и за него е важно да сте с него заради чувствата си, а не заради даровете, с които ви затрупва.

Стрелец

Той обича да се забавлява, да се радва на приключения и на забавни срещи и подаръци от време на време. Мъжете от тази зодия искат да имат силна и красива връзка, но не искат да се чувстват като бавачки на половинките си.

Близнаци

Не трябва да очаквате да се държи с вас като с принцеса. Той ще държи ръцете ви и ще ви обича обилно, но да ви глези не е негова стихия. Мъжът от тази зодия смята, че ако постоянно ви прави подаръци или ви изненадва приятно с него, ще ви доскучае.

Овен

Мъжът от този знак иска да има романтични отношения, в който нито един от двамата партньори не доминира. Глезенето с подаръци е нещо, което той ще прави за вас, но достатъчно рядко, за да не превръща връзката ви в твърде материална.