Кои са 6-те етапа, през които минава брачният живот?

Всеки, който е в дългосрочен брак или партньорство, може да каже, че това е дълъг и нелесен път. Понякога нещата вървят иделано гладко, докато друг път ни се струва, че нищо не е както трябва. Има години, в които двамата партньор се развиват заедно и такива, в които вървят в напълно различни посоки.

Психолозите твърдят, че това е напълно нормално. Дългосрочните взаимоотношения са динамични – и колкото и да ни се иска да запазим първоначалната любов и вълнение и тези чувства да продължат вечно, това не е реалността на съвместния живот. Единствената предвидима част от брака е промяната, която и двамата партньори неизбежно преживяват с течение на времето.

Така някои специалисти развиват хипотезата за брачната еволюция, през която преминават всички обвързани двойки. Тя включва шест етапа.

Любов

Това е началният етап от връзката, в който всеки от партньорите намира радост в задоволяването на нуждите на другия. Двойката е в състояние да задълбочи разбирането си един за друг, независимо от разсейващите фактори на ежедневието. Бракът затвърждава това чувство на любов и грижа.

Краят на медения месец

Периодът, в който нещата започват да се променят, тъй като единият партньор не успява да отговори на очакванията на другия, което води до разочарование. Вярата във взаимната отговорност за благополучието на другия се запазва, но любовта и грижата вече не са безусловни – и партньорите се колебаят между това да бъдат критични или да се чувстват разочаровани, че връзката не е в „идеалното“ състояние, което някога е била.

Разочарование

Разочарованието се трансформира в гняв, което води до борба за власт. Борбата служи като защитен механизъм срещу продължаващото разочарование от невъзможността да се възстанови първоначалната любяща връзка. Споровете се съсредоточават върху въпроси, свързани с контрола, като пари, секс или време, прекарано заедно. В крайни случаи може да се стигне до извънбрачни връзки като средство за нараняване на съпруга.

Задържане

Съпрузите, които са емоционално изтощени и са изправени пред заплахата от раздяла, отклоняват вниманието си към други аспекти на живота. Въпреки намаляването на романтичната любов, ангажираността към брака остава и двойката се фокусира върху общи интереси като построяване на къща, отглеждане на деца или напредване в работата. Въпреки че удовлетворението от връзката намалява, тя все още е положителна, тъй като двойката си сътрудничи в съвместни начинания.

Независимост

Това е моментът, в който човек започва да търси сам удовлетворение. Така често стремежът към щастие се премества от половинката към външни източници, което бележи фаза на събудена страст, но и признаване на ограниченията на връзката.

Порастване

Последният етап се характеризира с приемане на реалността и фокусиране е изцяло към настоящето. Човек осъзнава необходимостта от поемане на отговорност за собствените удоволствия и неуспехи и готовност за по-пълноценно отношение към другите, особено към половинката.

И най-важното нещо, което хората във връзка трябва да запомнят е, че всички дългосрочни партньорства имат потенциал да се подобрят. Дори когато ни се струва, че цялата надежда е изгубена, не бива да забравяме, че връзката непрекъснато се развива. И вероятно това, което чувстваме по отношение на брака си през следващата година, ще бъде различно от това, което изпитваме за него днес, пише Psychology Today.