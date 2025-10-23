Кой има имен ден на 23 октомври

На 23 октомври имен ден празнуват всички, които носят имената Яков, Жак, Жаклина, Яко, Якоб и други.

В етимологичен аспект името произхожда от еврейски и означава „който препъва“.

Имениците могат да празнуват също на 21 март, 30 април, 9 октомври, 1 ноември, 27 ноември.

Свети апостол Яков, брат Господен, е син на свети Йосиф Обручник, съпругът на Дева Мария. Принадлежи към числото на 70-те апостоли. Той е първият епископ на Йерусалимската църква. Написал е първото от посланията на Новия Завет. Създал Божествена Света Литургия, която по-късно послужила за оформянето на литургиите на св. Василий Великий и на св. Йоан Златоуст.