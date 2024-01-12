Кой кога ще дефилира на ХХ Фестивал „Симитлия – Древната земя на кукерите“ 2024

Ясно е кой кога ще дефилира на Юбилейното издание на Фестивала “Симитлия – Древната земя на кукерите” 2024

График: 13.01.2024г. /събота/. Начало: 10:00 часа.

1. Старата група „Квартал 37“, Петрич;

2. Квартал „Дълбошница“, Петрич;

3. КГ „Вийоново блато“ – гр. Банско;

4. Кукерска група – с. Бачево;

5. Станчинарска група от кв. „Поляните“, гр. Петрич;

6. Кукерска група „Джамал“, село Габра, Елин Пелин;

7. Кукерска група при НЧ „Васил Левски – 1928”, с. Климент, общ, Карлово;

8. „Група за народни обичаи“ и „Кукерска група“ – с. Горна Василица, община Костенец;

9. Сурвакарска група – село Вискяр, Перник;

10. КГ „Бабугери“ – село Коларово, Петрич;

11. Кукерски състав при НЧ „Васил Левски – 1927” – кв. Сушица, гр. Карлово;

12. Кукерски клуб „Златните кукери“ към НЧ „Труд и постоянство – 1901“, село Челопеч;

13. Станчинарска група „Яворница“, Петрич;

14. Старци НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1906“ – с. Васил Левски, Карлово;

15. Маскарадна група Кукери, с. Калчево;

16. „Джамалари”, НЧ „Пробуда – 1928” – с. Жабокрът, общ. Кюстендил;

17. Кв. Поляните, гр. Петрич;

18. „Старчешка булка“ – с. Тъжа, Павел баня;

19. Старци „Сахране“, с. Горно и Долно Сахране, Карлово;

20. Сдружение „Турийски кукери”, с. Турия, Павел баня;

21. Кукерска група „Белодрешковци“, с. Каравелово, Карлово;

22. Сдружение „Тунджа“ при НЧ „Кирил и Методий – 1896г.“ – с. Александрово, Павел баня;

23. Кукери НЧ „Просвета 1928“ – с. Чарган, Тунджа;

24. КК и възрожденска група с черешов топ при НЧ „Обнова-1896“ – с. Габарево, Павел баня;

25. Кукерска група при НЧ „Светлина – 1904“, с. Дунавци, Казанлък;

26. Кукерски състав – гр. Павел баня;

27. Кукерска група при НЧ „Христо Ботев – 1928“, с. Столетово, Карлово.

График: 14.01.2024г. /неделя/. Начало: 10:00 часа.

1. Сурвакарска група „Кракра“, Перник;

2. Кукерска група село Беласица, Петрич;

3. Кукерска група „Веселяци“, Петрич;

4. КГ Деведжии, с. Лесново, Елин Пелин;

5. КГ „Дервиши Варвара“ при НЧ „Селска пробуда 1927“ – с. Варвара;

6. Сурвакарска група при кв. Струмско, гр. Благоевград;

7. Кукерска група с. Полето;

8. КГ Трети квартал Благоевград;

9. Симитли, I квартал, 1-ва група;

10. Втори квартал, трета група – гр. Симитли;

11. Кукерска група с. Полена;

12. Кукерска група кв.Ораново;

13. Първа група „Нова махала“ гр. Симитли;

14. Кукерска група с. Брежани;

15. Кв. Дрънкалица;

16. Кукерска група с. Крупник;

17. Кукерска група с. Черниче;

18. Кукерска група Пич махала.

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