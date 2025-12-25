Кой празнува имен ден днес

Коледа е!



На този ден имен ден празнуват: Божидар, Божидара, Божан, Божана, Божин, Божил, Емил, Емилия, Емануил, Емануела, Звезда, Звезделина, Звезделин, Звездан, Звездьо, Христо, Християн, Христин, Христофор, Ицо, Кристиян, Кристиан, Криси, Хриси, Христа, Христина, Кристина, Кристиана, Младен, Младена, Радослав, Радослава, Радомир, Радомира, Радостин, Радостина, Радина, Райко, Радко и всички техни производни.

Бъдете здрави, обичани и щастливи!

Това е празникът, с който се чества раждането на Исус Христос. Има поверие, че в коледната нощ небето „се отваря“ и човек, каквото и да си пожелае, ще му се сбъдне.

Обредна трапеза: пача, свинско печено, печена кокошка, кървавица, наденица, кюфтета, сланина, пастърма със зеле, сарми, баница, пита, медени сладки.