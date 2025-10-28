Кой празнува имен ден на 28 октомври

На 28 октомври почитаме паметта на светите мъченици Терентий, Неонила и на децата им – Сарвил, Фот, Теодул, Иеракс, Нит, Вил и Евника. Днес почитаме и Параскева Иконийска и преподобния Стефан Саваит.

Това са светци от различни епохи, защото светците на църквата през 2000-годишния ѝ живот са стотици хиляди.

Терентий, Неонила и децата им били християни и живеели в Сирия в средата на трети век, по времето на император Деций.

Семейството им било истинска „домашна църква“ по израза на апостол Павел.

Те спазвали Божиите заповеди и били за пример на останалите хора. А когато започнало масовото гонение, известно като „Дециево“, двамата съпрузи, а след тях и децата им, отказали да се отрекат от вярата си.

Макар да имали възможност да заминат и да се скрият, те заявили: „Нашето заминаване ще всее паника сред другите християни. А Църквата не се крепи на бегълци, но на подвижници и мъченици“. Така цялото семейство безмилостно било убито с меч през 250 година.

Параскева Иконийска (тя е различна от мъченицата Параскева Римлянка и преподобната Параскева Епиватска) била родена в края на трети век в град Икония, област Ликаония, Южна Мала Азия.

Родителите ѝ били християни и кръстили дъщеря си така, защото била родена в петък (на гръцки „параскеви“), а петък е денят на Христовата изкупителна смърт.

Параскева израснала като убедена християнка и помогнала на много хора да опознаят, и да приемат вярата в Спасителя Христос. Но по време на гоненията при император Диоклетиан тя била измъчвана и убита заради вярата си в Икония, в 303 г.

В този ден почитаме и учения монах Стефан от лаврата на свети Сава (затова наречен Саваит) в Палестина. Подвижническият му живот бил съчетан с голяма любов към богословието и забележително умение в свещената поезия. Съставил много богослужебни поетични текстове. Живял и като отшелник, той се упокоил в края на осми век.

На 28 октомври имен ден празнуват: Лъчезар, Параскев, Лъчезара, Параскева и техните производни.