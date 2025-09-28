Кой прощава по-лесно изневяра? Мъжете или жените

Жените по-лесно прощават изневярата на партньора, защото си въобразяват, че могат да го „превъзпитат“ и той да не повтори забежката, пише в. „Метро“.

Изданието цитира анкета, проведена сред 1 200 души, изготвена от сайта за извънбрачни запознанства Illicit Encounters.

От получените данни ставало видно, че 60 процента от дамите били простили в миналото кръшкане на своя партньор.

Но само 38 на сто от мъжете били склонни да постъпят по същия начин, когато разберат, че са станали рогоносци.

20 процента от мачовците вярвали, че могат да вкарат в правия път неверницата и тя да спре да им кръшка. Останалите 80 на сто смятали мисията за невъзможна.

На жените по-често им изневерявали мъжете и заради всеопрощаващата им природа.

Много често мъжете не понасяли никакви последствия от своите авантюри и нищо не ги спирало да продължават да я карат по същия начин.





