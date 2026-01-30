Кой ще бъде служебен премиер: На ход е президентът Илияна Йотова

Президентът Илияна Йотова приключи консултациите с потенциалните кандидати за служебен министър-председател, включени в т.нар. „домова книга“. В списъка попадат общо 10 длъжностни лица – председателят на Народното събрание, управителят и подуправителите на БНБ, председателят на Сметната палата и двамата му заместници, както и омбудсманът и неговият заместник.

Половината от кандидатите за служебен министър-председател приеха да заемат поста: подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и зам.-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров заяви след срещата, че е готов да поеме отговорността при ясни условия. „Готов съм да поема отговорността, ако това стане, при ясни принципи и без скрити условия“, каза той пред журналисти.

Заместник-омбудсманът Мария Филипова също посочи, че би приела да оглави служебно правителство, ако държавният глава прецени да ѝ възложи поста. Тя обясни, че е държавен служител от 15 години и има опит в работата с различни институции, което според нея би ѝ помогнало да се справи и с тази отговорност.

След срещата си с президента Илияна Йотова председателят на Сметната палата Димитър Главчев заяви, че е свикнал да изпълнява конституционните си задължения и е склонен да приеме да бъде служебен премиер.

И зам.председателят на Сметната палата Маргарита Николова даде своето „да“ пред президента Илияна Йотова. „Ще изпълня конституционните си задължения. Считам, че изборът на президента е много ограничен от „домовата книга“ и този избор е много труден както за него, така и за всички, които попадат в списъка“, обясни Николова.

Петото „да“ дойде от Силвия Къдрева, която заяви, че не бяга от отговорност и е съгласна да поеме поста на служебен премиер.

Конституцията не предвижда конкретен законов срок, в който държавният глава трябва да посочи кандидат за служебен министър-председател. След като бъде избран, президентът официално възлага на кандидата да състави служебен кабинет, който да управлява до провеждането на предсрочни парламентарни избори.



Кандидатът за служебен премиер трябва да представи предложения за състав на министрите. И тук няма строго фиксиран срок, но по практика процесът отнема около седмица.



Преди да подпише указа за назначаване на правителството, президентът провежда консултации с парламентарните групи относно предложения състав. След това държавният глава издава два указа – за назначаване на служебното правителство и за насрочване на нови парламентарни избори, които по закон трябва да се проведат до два месеца след назначаването на кабинета.

Какво знаем за кандидатите, които приеха да заемат поста.

Андрей Гюров – подуправител на БНБ

Андрей Атанасов Гюров е български политик и финансист, роден на 31 декември 1975 г. в град Гоце Делчев. От юли 2023 г. е подуправител на Българската народна банка (БНБ) с ресор „Емисионно управление“ и член на Управителния съвет на централната банка.



От ноември 2021 до юли 2023 г. Гюров беше народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание. В 47-ото НС е председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ и член на Комисията по бюджет и финанси. В 48-ото НС ръководи парламентарната група и е член на Комисията по въпросите на Европейския съюз, а в 49-ото НС продължава работа в същата комисия.

БТА

Гюров е доктор по икономика от Виенския университет (2005) с дисертация за въвеждането на Базел II и влиянието му върху средно-големите банки. През 2010–2021 г. е преподавател и главен асистент във Факултета по бизнес администрация към Американския университет в България, като води дисциплини като корпоративни финанси, управление на риска и оценяване на компании. Преподавал е също в FH Wien University of Applied Sciences (Австрия) и магистърската програма на SDA Bocconi School of Management / АУБ.



В банковия сектор има опит като директор на отдел „Контрол на кредитния риск“ във Volksbank Group във Виена и кредитен анализатор в Harris Bank, Чикаго.

В последните години той беше поставен в публично пространство и с правен казус – Управителният съвет на БНБ реши да прекрати временно правомощията му като подуправител заради установена несъвместимост за заеманата длъжност, свързана с участието му в други дейности, което бъде решено от съдебните органи.

Мария Филипова – заместник-омбудсман

Мария Филипова е родена на 4 декември 1985 година. Тя е български юрист и държавен служител с дългогодишен опит в публичната администрация и защитата на правата на гражданите. Тя е избрана от Народното събрание за заместник-омбудсман на Република България на 10 септември 2025 г. с подкрепата на 128 депутати. В този пост тя е една от фигурите, от които президентът може да избере служебен министър-председател според конституционните промени от 2023 г.



Преди това Филипова е дългогодишен ръководител на Комисията за защита на потребителите (КЗП), където активно защитава правата на потребителите и работи по ключови въпроси, свързани с честността на пазарните практики и защита срещу недобросъвестни търговски практики.

БТА

Ранният ѝ професионален път включва множество позиции в държавната администрация и регулаторни органи. Сред тях са заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН) с ръководна роля в управление „Надзор на инвестиционната дейност“, както и председател на Държавната комисия по хaзарта.



Филипова има богат юридически опит като главен експерт в дирекция „Правна“ на Министерството на финансите, старши юрисконсулт в дирекция „Правна“ на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“ в Агенция за приватизация и следприватизационен контрол и младши експерт в Министерство на правосъдието.



Филипова е магистър по право от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София. Тя е участвала в специализации по право на ЕС, блокчейн технологии и крипто активи (Oxford University, Saïd Business School) и лидерство в Югоизточна Европа (John F. Kennedy School of Government, Харвардски университет).

Говори отлично английски.

Димитър Главчев – председател на Сметната палата

Димитър Главчев е роден на 15 август 1963 година.

Главчев вече два пъти е заемал поста служебен министър-председател на Република България при това в рамките на една година.



С укази на Президента на Републиката – от 9 април 2024 г. и от 27 август 2024 г. е изпълнявал длъжността до избора на редовно правителство от Народното събрание на 16 януари 2025 г.

Бил е народен представител и член на Комисията по бюджет и финанси от 41-то до 46-то Народно събрание. Заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси и председател на Постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор в 41-то Народно събрание.

БТА

Председател на 44-то Народно събрание за периода 19.04.2017 – 17.11.2017 г. Заместник-председател на 43-то Народно събрание. Председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране в 41-то Народно събрание. Ръководител на делегациите на Интерпарламентарния съюз, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в 44-то Народно събрание.



Един от инициаторите и участниците в изготвянето на Закона за Сметната палата, приет през 2010 г., който е в основата на сега действащия закон. Негова е идеята за създаването на Консултативен съвет към палатата. В сега действащия закон тази идея намира изражение чрез участието на представители на професионалните организации – Института на дипломираните експерт-счетоводители и Института на вътрешните одитори в България, в ръководството на институцията.



Избран за председател на Сметната палата на 28 юли 2023 г. от 49-то Народно събрание.



Роден е в София. По образование е магистър по международни икономически отношения и по счетоводна отчетност от Университета по национално и световно стопанство.

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор в Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Маргарита Николова – зам.-председател на Сметната палата

Маргарита Николова е родена на 24 октомври 1963 година.

Николова има повече от 40 години професионален опит в сферата на финансите, счетоводството и публичния контрол, като работата й е неразривно свързана с изграждането на ефективни механизми за отчетност, прозрачност и добро управление в публичния сектор.

Притежава две магистърски степени – по „Компютърни системи и управление“ от Технически университет и по „Счетоводство и контрол“ от Университета по национално и световно стопанство.

БТА

От 2001 г. до 2010 г. заема последователно длъжността финансов директор в различни държавни институции: в Държавна агенция за младежта и спорта и Министерството на младежта и спорта, в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в Министерството на труда и социалната политика, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

От 2010 г. до избирането ѝ за заместник-председател на Сметната палата е икономически директор на Българска национална телевизия.

От 2011 до 2013 г. е общински съветник в Столична община като участва в заседанията на постоянните и временните комисии на общинския съвет за определяне на политики за развитие на общината в различни сфери.

От май 2013 г до август 2014 г. и от март 2017 до март 2021 г. е народен представител в 42-то и 44-то Народно събрание. Заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по труда и социалната политика в 42-то Народно събрание и заместник-председател в Комисията по икономическа политика и туризъм в 44-то Народно събрание.

В периода 2011-2014 г. е член на Консултативния съвет на Сметната палата, където активно участва в изготвянето на становища по ключови одитни доклади и бюджетни въпроси.

На 16 май 2025 г. е избрана от 51-то Народно събрание за заместник-председател на Сметната палата.

Силвия Къдрева – зам.-председател на Сметната палата

Силвия Къдрева е родена на 16 септември 1964 г. в град Гоце Делчев.

Къдрева има дългогодишен професионален опит в Сметната палата и в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество областта на превенцията и борбата с корупцията, одита/проверката на имуществените декларации на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности като ефективен инструмент за прозрачност и отчетност.

Дипломиран магистър-библиограф в Софийския университет, Философски факултет.

Постъпва на работа в Сметната палата през 1999 г., като през този период като неин служител подпомага одитната дейност чрез изготвяне на тематични справки и анализи, свързани с одитирани обекти и участва в процеса на полагане на основите за изготвяне на първите одитни доклади, одитни становища, прилагането на одитните стандарти, изготвянето на Наръчника на одитора. По време на процеса на присъединяването на България към ЕС, изпълнява и дейности като служител за връзка между Сметната палата и Европейската комисия по Глава 28 „Финансов контрол“.

БТА

От 2006 г. след приемането на измененията и допълненията в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, е привлечена като експерт в създадения Публичен регистър за деклариране на имуществото и доходите на лицата, заемащи висши държавни длъжности към председателя на Сметната палата.

От 2014 г. е директор на Публичния регистър , а след приемането на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Регистърът преминава в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

През 2018 г. е избрана от Народното събрание за член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Има авторски разработки, международни публикации и множество участия в международни конференции, работни срещи и семинари, организирани от Европейската комисия, Световната банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие по въпросите на превенцията и борбата с корупцията и конфликта на интереси.

На 16 май 2025 г. е избрана от 51-то Народно събрание за заместник-председател на Сметната палата.Дарик